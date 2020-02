TG Coin ore 13

Secondo il procuratore generale israeliano Avichai Mandelblit, le banche israeliane non dovrebbero negare i servizi alle aziende coinvolte nelle criptovalute! La posizione di Mandelblit è in contrasto con l’opinione della banca centrale del Paese, la Banca di Israele. Durante il 2019 un certo numero di banche israeliane ha congelato i conti dei clienti che ricevono trasferimenti derivati da criptovalute. L’azione significava che alcuni investitori israeliani in Bitcoin non potevano pagare le tasse perché le banche non avrebbero accettato i loro depositi. Nonostante la posizione delle banche israeliane, il governo israeliano ha esaminato attentamente la tecnologia blockchain.

Proprio questa mattina Fortress Investment Group ha aumentato la sua offerta per l’acquisto di crediti da parte di creditori che hanno perso denaro. Gox hack ha portato la sua offerta sulla criptovaluta all’88% del valore del conto stimato. Lo scambio di criptovalute è fallito nel 2014 dopo che gli investitori hanno perso collettivamente 850.000 Bitcoin, pari a circa il 7% dell’offerta totale esistente al momento. Il CEO Mark Karpeles è stato accusato di appropriazione indebita e falsificazione di dati, ma ha ricevuto un raro verdetto di non colpevolezza presso il tribunale giapponese per le accuse più gravi. Mt. Gox non è più in bancarotta.

Il sito di notizie finanziarie coreane Yonhap Infomax ha confermato martedì che la banca centrale coreana era alla ricerca di un’azienda in grado di costruire un nuovo sistema blockchain che migliorasse la tenuta dei registri per il mercato. Il sistema sarebbe progettato per essere condiviso tra le istituzioni finanziarie pertinenti. Nonché la BOK e la Commissione per il commercio equo e solidale. È improbabile che BOK lanci un sistema di obbligazioni blockchain fino a quando non avrà una maggiore chiarezza normativa sul fatto che sarebbe in definitiva responsabile di eventuali guasti o incidenti.

Le autorità fiscali olandesi con i Fiscal Intelligence and Investigation Services (FIOD) hanno arrestato due uomini lunedì. Per presunto riciclaggio di milioni di euro in criptovaluta. Secondo una dichiarazione congiunta dei Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5). Il FIOD ha arrestato i cittadini olandesi in indagini separate sull’evasione fiscale.

Un avvocato di Julian Assange ha parlato in tribunale mercoledì, sostenendo che un ex membro del Congresso Repubblicano avrebbe offerto le proprie scuse presidenziali al fondatore di WikiLeaks. Questa clemenza avrebbe dovuto essere in cambio della negazione del coinvolgimento russo nell’hacking della posta elettronica del Comitato Nazionale Democratico del 2016. Assange aveva precedentemente affermato di credere che la Russia non fosse coinvolta nell’ormai famigerato hack. I membri eminenti della US Intelligence Community, invece, concordano tutti sul fatto che l’ex nazione sovietica fosse direttamente responsabile. Sia la Casa Bianca che Rohrabacher hanno negato qualsiasi coinvolgimento nelle affermazioni di Fitzgerald.