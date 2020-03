TG Coin ore 13

Il 7 marzo, tre esperti monetari e di criptovaluta hanno discusso delle sfide e delle prospettive delle valute digitali emesse dalle banche centrali presso il Bitcoin Expo 2020 del Massachusetts Institute of Technology (MIT). I panelisti hanno riconosciuto che le tecnologie di contabilità distribuita (DLT) potrebbero migliorare il sistema monetario globale esistente, tuttavia, hanno sostenuto che persistono sfide significative per quanto riguarda la privacy, l’interoperabilità e la scalabilità delle blockchain.

Micree Ketuan Zhan, il co-fondatore estromesso di Bitmain, ha intentato un’altra causa nella sua lotta per riguadagnare il controllo del gigante del mining di bitcoin, questa volta nel suo paese d’origine. Un recente avviso del tribunale del distretto di Changle nella provincia cinese del Fujian indica che Zhan ha intentato una causa contro Fujian Zhanhua Intelligence Technologies, società interamente controllata da Bitmain, e Pechino Bitmain Technologies come terza parte correlata. Sebbene non sia chiaro quali siano esattamente le accuse, il tribunale afferma che il caso riguarda una “controversia sulla conferma della qualifica degli azionisti”.

Nippon Express sviluppa la rete di trasporto Blockchain. La società di logistica giapponese ha in programma di incorporare una rete blockchain in un nuovo sistema di trasporto che sarà sviluppato il prossimo anno. Nippon Express prevede di investire fino a 100 miliardi di yen – circa un miliardo di dollari – in una rete di trasporto basata su blockchain per prodotti farmaceutici. La società, con sede a Tokyo, intende sviluppare la propria linea di farmaci a partire dal 2021, che richiederà il monitoraggio in tempo reale dei prodotti attraverso magazzini e aggiornamenti dello stato per i team di controllo della qualità.

Il browser Web Brave, basato sulla crittografia e incentrato sulla privacy, ha superato quattro milioni di utenti attivi ogni giorno. Secondo l’aggiornamento più recente, Brave ha una media di 12,2 milioni di utenti attivi mensili (MAU), con utenti attivi giornalieri oltre quattro milioni.

Come accaduto qualche giorno fa Bitcoin ha subito una nuova scivolata verso il basso. Questa volta scendendo sotto gli $8K. Il prezzo del bitcoin è sceso al di sotto di $ 7.900. Nel mezzo di un più ampio sell-off sui mercati finanziari globali. Al momento della scrittura, il prezzo della criptovaluta più grande del mondo per capitalizzazione di mercato sta cambiando arrivando a $ 7.837. Il più basso negli ultimi 30 giorni.