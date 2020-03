TG Coin ore 13

Come abbiamo visto Wilsons Auctions, una delle principali società di aste in Irlanda e nel Regno Unito, ha annunciato l’intenzione di mettere all’asta oltre 125.000 dollari di bitcoin sequestrati e altre valute digitali. Sebbene non sia la prima vendita all’asta di criptovalute dell’azienda, questa è la prima asta di bitcoin pubblica online in Irlanda. Mark Woods, Executive Asset Recovery presso Wilsons Auctions, ha detto che Wilsons Auctions fornirà indicazioni agli investitori per garantire che i principianti e gli investitori esperti abbiano buone possibilità di fare offerte.

Oggi Kraken, lo scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti, annuncia i propri piani per espandere le operazioni nei mercati indiani, in seguito alla recente sentenza della Corte suprema del Paese per revocare il divieto delle banche di fare affari con società di criptovalute. Secondo Kraken, infatti, la sua crescita in India è stata ostacolata dal divieto della stessa Reserve Bank of India (RBI).

CoinEx, uno scambio globale di bitcoin/criptovalute, ha annunciato oggi la quotazione del token nativo Hedera Hashgraph (HBAR). Per celebrare la quotazione, CoinEx sta premiando gli utenti con un evento di bonus sul deposito. I depositi HBAR aprono alle 3:00 (UTC) di oggi, 10 marzo, le negoziazioni apriranno alle 3:00 (UTC) del 16 marzo, i prelievi si attiveranno alle 3:00 (UTC) del 24 marzo. I mercati disponibili includeranno: HBAR/BTC e HBAR/USDT.

Due aziende hanno sviluppato una soluzione basata su blockchain per affrontare il gran numero di case libere nella campagna giapponese. Securitize, una piattaforma di conformità per gli emittenti di token, ha unito le forze con LIFULL, con sede a Tokyo, per creare una piattaforma di finanziamento utilizzando titoli digitali per investire nel settore immobiliare.

Uno studio di venture capital di Taiwan è appena diventato il nuovo investitore principale per un custode di criptovalute con sede a Hong Kong dopo un investimento multimilionario questa settimana. Nogle ha annunciato ieri di aver donato $ 3 milioni a First Digital Trust (FDT), il braccio di risorse digitali di Legacy Trust. L’investimento è destinato a sviluppare la propria piattaforma di criptovalute per il mercato asiatico.