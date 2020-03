TG Coin ore 13

Changpeng Zhao si dice ottimista sulla criptovaluta Bitcoin. Infatti, il CEO dello scambio di criptovalute Binance, pensa che Bitcoin potrebbe raggiungere presto una “modesta” capitalizzazione di mercato di $ 2 miliardi senza sudare mentre i governi di tutto il mondo stanno accelerando la stampa di denaro. In tal caso, il prezzo di una singola moneta salirà alle stelle, a circa $ 100.000.

Ran Neuner, insieme a Yossi Hasson, ha creato un fondo di emergenza volto ad aiutare le startup colpite dall’epidemia di coronavirus. In un comunicato stampa condiviso con CryptoSlate, Neuner ha dichiarato che finora il fondo ha raccolto $ 10 milioni, ma che potrebbero essere raccolti fino a $ 100 milioni a seconda della domanda. Le società idonee riceveranno assistenza nell’esecuzione della dovuta diligenza dall’ampia rete di investitori e fondatori della coppia.

La pionieristica startup blockchain Everledger, famosa per la registrazione digitale del ciclo di vita dei diamanti, sta ora monitorando i minerali delle terre rare tra cui cobalto e litio, le due materie prime essenziali utilizzate nelle batterie. Per aiutare a portare avanti questo lavoro, Everledger prevede di collaborare con Circulor, che ha fatto il suo nome utilizzando la tecnologia blockchain per monitorare la sostenibilità delle catene di approvvigionamento. Entrambe le società abitano nello spazio ambientale, sociale e di governance.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha appena lanciato un appello affinché i risparmiatori statunitensi lascino i loro soldi sui loro conti bancari. I recenti eventi globali hanno creato un’aria di incertezza che non si è vista almeno dalla crisi finanziaria del 2008. Con i mercati globali in crisi, i licenziamenti in aumento e ancora nessun vaccino per il coronavirus, le persone si innervosiscono sempre più! Secondo i rapporti, c’è una crescente paura che i clienti delle banche possano iniziare a correre a ritirare il più possibile il loro denaro. Alcune banche hanno già registrato richieste di liquidità superiori alla media.

Un’organizzazione in Giappone sta trovando nuovi modi per spiegare le normative riguardanti le attività illegali nella comunità di giochi blockchain. La Blockchain Contents Association (BCA) ha annunciato ieri di aver scritto nuove linee guida per affrontare le leggi relative al gioco d’azzardo e alle truffe online. Organizzazione giapponese di autoregolamentazione fondata nel febbraio 2020, la BCA intende promuovere la protezione dei clienti per qualsiasi contenuto basato su blockchain, inclusi giochi e social media.