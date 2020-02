TG Coin ore 13

Digix, il creatore del primo token d’oro digitale al mondo, è ora disponibile con il suo rinnovato mercato e sito Web. Il nuovo marketplace e la piattaforma online mirano a semplificare il processo di acquisto e gestione del token DGX nativo di Digix per soddisfare la crescente domanda di accesso agli asset tokenizzati da parte degli investitori al dettaglio a livello globale. La piattaforma rinnovata è diventata attiva dal 10 febbraio 2020 alle 23 ed offre queste funzionalità: esperienza utente migliorata e facilità di acquisto.

Lo scambio di criptovalute Poloniex ha confermato oggi, in una serie di tweet, di aver annullato 12 minuti di cronologia degli scambi in risposta a un problema software che ha visto l’esecuzione erronea di un gruppo di operazioni. Poloniex ha cancellato ogni operazione effettuata tra le 17:53 UTC e le 18:05 UTC. La società ha inoltre annullato eventuali prelievi in sospeso e ogni cliente interessato ne è stato informato via e-mail.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso i suoi pensieri su Bitcoin in un tweet dello scorso luglio, da quì gli investitori in criptovalute hanno cominciato ad anticipare notizie su quando il governo potrebbe avviare un giro di vite formale sulle tecnologie nascenti. Questa repressione potrebbe essere avviata nei prossimi due anni, poiché la proposta di bilancio 2021, recentemente pubblicata dalla Casa Bianca, raccomanda di spostare il servizio segreto degli Stati Uniti sotto il Ministero del Tesoro, al fine di indagare sui crimini legati alle criptovalute. In questa proposta di bilancio,la parola “criptovaluta” è direttamente collegata al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro e ad altri crimini.

Aragon, una piattaforma organizzativa decentralizzata costruita su Ethereum, ha lanciato Aragon Court. Un protocollo di risoluzione delle controversie efficiente e sicuro per l’era di Internet e la rete Aragon.

OVEX, una società di scambio di bitcoin e criptovaluta con sede in Sudafrica, ha informato i suoi clienti della rimozione di alcuni mercati di trading altcoin. A partire da oggi, martedì 11 febbraio 2020, OVEX rimuoverà definitivamente diverse coppie di trading dal suo Advanced Exchange e dal Simple Buy/Sell. Tutte queste risorse saranno, però, ancora supportate dal Trading Desk OVEX OTC, con accoppiamenti ZAR e BTC. Al momento, i portafogli dei conti OVEX dell’utente per tutte queste risorse continueranno a funzionare normalmente (depositi e prelievi) fino a nuovo avviso.

Bitbuy è una piattaforma di scambio di bitcoin e criptovaluta. Ha annunciato il supporto per (DAI), che è ora la sua ottava criptovaluta disponibile per il trading.