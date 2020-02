TG Coin ore 13

Aragon ha annunciato l’introduzione ufficiale di Aragon Court. Un protocollo di risoluzione delle controversie. I giurati sono incentivati a rivedere e giudicare le controversie sulla nuova piattaforma senza confini e sanzionare gli utenti per illeciti. Ora, Aragon Court è pronto ad affrontare una serie di test per valutare la funzionalità della rete.



Alla conferenza degli sviluppatori di bitcoin Advancing Bitcoin a Londra. In un videogioco della startup Bitcoin Zebedee, i due sviluppatori hanno giocato a loro volta versioni digitali di calci e pugni su uno schermo. Oltre a suscitare alcune risate, lo smackdown degli eSport aveva lo scopo di mostrare la potenza della rete bitcoin.

Outlaw, un gruppo di hacker black-hat che gestisce botnet di cripto-mining, è riemerso dopo mesi di silenzio! Ora essa può infettare le smart TV basate su Android e costringerle segretamente a pagare tramite criptovaluta. Inizia a guardare anche alle società automobilistiche e finanziarie con sede negli Stati Uniti e in Europa, in particolare a quelle aziende che non hanno aggiornato i propri sistemi di sicurezza. Un altro dei suoi obiettivi è quello di rubare, quindi rivendere, le informazioni sensibili dalle aziende. Nonostante ciò: “il criptojacking è diminuito in popolarità a causa del calo del prezzo della criptovaluta”, afferma Troy Mursch, capo ricercatore di Bad Packets, una società di cybersecurity specializzata nel monitoraggio delle minacce di criptojacking.

Che la Turchia sia diventata un cripto-hotspot non è più un segreto! Ce lo hanno più che confermato l’iperinflazione della moneta legale della nazione, le notizie sulla lira digitale ed il congelamento di milioni di conti bancari nel 2019. Un recente rapporto di OKEX, peraltro, ha evidenziato i motivi per cui la Turchia potrebbe divenatare la prossima cripto-potenza. Le cripto-entità in tutto il mondo stanno tenendo d’occhio gli sviluppi del mercato turco. I turchi considerano Bitcoin come ottimo “rifugio” da diverso tempo. Tutto è iniziato nel 2018, quando la Turchia ha sofferto gravi turbolenze economiche a causa delle tariffe di Trump sulle esportazioni turche di acciaio e alluminio.L’anno scorso, si è tenuto in Turchia il primo vertice blockchain che ha attirato stormi di cripto-investitori, economisti, startup, esperti bancari e professionisti di tutto il mondo. Questa è stata la seconda volta che il vertice della blockchain è stato ospitato in Turchia.

Lo scambio di criptovaluta Altsbit si chiuderà a maggio, lo ha annunciato dopo aver segnalato una presunta violazione della sicurezza all’inizio di questo mese. L’importo totale di ETH e BTC persi è stato inferiore a $70.000 ma, secondo quanto riferito, sarebbe così stato inferto un colpo letale allo scambio nascente. Gli utenti interessati dovrebbero richiedere rimborsi parziali e che i fondi rimanenti verranno utilizzati per restituire il denaro ai fruitori fino all’8 maggio. L’azienda consiglia inoltre agli utenti di diffidare di chiunque dica di essere dipendente Altsbit, attraverso la distribuzione dei rimborsi.

Il maggiore gestore di fondi di investimento canadese 3iQ e la società blockchain Mavennet hanno co-lanciato un nuovo stablecoin regolamentato ancorato al dollaro canadese (CAD). QCAD è l’ultimo stablecoin basato su CAD ed è stato lanciato ufficialmente l’11 febbraio. Implementa il popolare token standard ERC-20 e si rivolge al mercato di massa. Secondo Stablecorp, QCAD è pienamente supportato da custodi di criptovalute come il processore di criptovaluta globale BitGo e Balance, il servizio di custodia cripto locale. In futuro, la società prevede di estendere QCAD a più reti di Ethereum. Infine, l’amministratore delegato di Stablecorp (COO) Rob Durscki ha affermato che QCAD è “completamente conforme alle normative vigenti”.