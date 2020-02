TG Coin ore 13

Galaxy Digital, la banca mercantile di criptovaluta fondata dal veterano di Wall Street Michael Novogratz, ha licenziato 13 persone, circa il 15% della sua forza lavoro, secondo quanto riferito dalla gente.I licenziamenti si sono verificati a tutti i livelli all’inizio di gennaio e tutte le divisioni commerciali della società con sede a New York. In altre parole, nessuna linea di business è stata individuata o interrotta. I tagli sono avvenuti poco prima di un recente rialzo del prezzo del bitcoin.

Questa settimana, Coinbase Commerce, una piattaforma che supporta i pagamenti in criptovaluta per i rivenditori su Internet, ha aggiunto lo stablecoin DAI, di MakerDAO, come metodo di pagamento supportato. Questa integrazione consentirà ai commercianti di tutto il mondo di accettare lo stablecoin ancorato all’USD come pagamento per beni e servizi senza che Coinbase Commerce prenda commissioni extra. Ciò potrebbe aprire le porte a oltre 800.000 di punti vendita e 3 milioni di negozi online su Shopify e WooCommerce, così come anche chiunque cerchi un modo per accettare stablecoin decentralizzati come pagamento.

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, il 13 febbraio, Nancy Sumption annuncia come successore di Kevin Zerrusen, ex consigliere senior per la politica di sicurezza informatica del presidente Jay Clayton. La Sig.ra Sumption non è l’unica recente aggiunta. Andrew Ridenour è stato nominato consigliere senior del presidente Heath Tarbert, presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nel luglio 2019.



La commissione per i servizi finanziari coreana e il governo metropolitano di Seoul hanno annunciato l’intenzione di investire $ 16 milioni nella formazione di esperti di finanza digitale per quattro anni. Il programma inizierà nella seconda metà del 2020 e durerà fino al 2023 nel centro finanziario nel distretto di Yeouido nella capitale, Seoul. È aperto a dipendenti di società finanziarie, fondatori di società fintech e altre persone in cerca di lavoro nel settore.

Lo stock-flow è stato un predittore estremamente affidabile del prezzo di Bitcoin. Stavolta suggerisce che Bitcoin arriverà a $100.000 prima della fine del 2021. PlanB, un cripto-influenzatore, nonché creatore dello strumento di previsione dei prezzi Bitcoin stock-to-flow, dice che quest’anno il prezzo del Bitcoin non scenderà sotto gli 8.200 USD. Lo stock-to-flow comprende in realtà solo due semplici parametri, il numero di Bitcoin già disponibili rispetto al numero di nuovi Bitcoin aggiunti alla circolazione. Poiché questi parametri possono essere proiettati con precisione fino alla fine del mining di Bitcoin intorno all’anno 2140, è possibile proiettare stock-to-flow fino a quel momento.