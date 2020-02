TG Coin ore 13

Un’altra truffa di riscatto in Bitcoin! Questa volta, i proprietari di siti Web che utilizzano il servizio pubblicitario di Google “AdSense” affermano di aver ricevuto e-mail con richieste di Bitcoin, secondo un rapporto del ricercatore di cybersecurity Brian Krebs. Bitcoin è un’opzione di pagamento popolare per i truffatori di Internet. Un recente rapporto della società forense di blockchain CipherTrace afferma che “il 97% dei ransomware utilizza BTC come sistema di pagamento”. I sistemi di frode ed estorsione alimentati da Bitcoin non scompariranno presto.

L’Unione delle Federazioni Federali Europee (UEFA) è destinata a distribuire più di un milione di biglietti per partite di calcio attraverso la sua applicazione mobile basata su blockchain. La nuova soluzione di ticketing mobile basata su blockchain impedirà la duplicazione e la replica dei biglietti. L’organizzazione ha aggiunto che l’adozione di un approccio di biglietteria digitale aiuterà anche a mitigare il consumo di carta.

Mike Bloomberg, uomo d’affari di New York, miliardario e promettente presidente, ha svelato il suo piano per la Social Security Administration. Questo potrebbe far salire il prezzo di Bitcoin! L’uomo d’affari ha suggerito che la migliore politica per la sicurezza sociale è uno spostamento verso maggiori aumenti. Tali aumenti si baserebbero sull’indice dei prezzi al consumo. Se il programma di Bloomberg dovesse essere attuato, il fallimento del sistema economico del governo degli Stati Uniti sarebbe molto più rapido di quanto si pensasse in precedenza.

Il fondatore di Litecoin, Charlie Lee, ha criticato la finanza decentralizzata (DeFi) per essere solo “teatro di decentralizzazione”. Tuttavia, la risposta è stata accolta con ostilità. Alcuni hanno affermato che probabilmente il fondatore di Litecoin stava solo cercando una scusa per criticare un nuovo settore di criptovaluta. Che Litecoin ha mancato. Altri, come l’evangelista di Bitcoin, Udi Wertheimer (@udiWetheimer), hanno ritenuto appropriate le critiche di Lee.

Gran parte dell’economia resterà sempre legata ai giocatori. Oggi le persone in tutto il mondo sono attratte da giochi avvincenti. Giochi basati su Blockchain come The Sandbox (TSB), soddisfano a pieno le esigenze di una nuova generazione di utenti. Ed Ethereum ne ha rapidamente sfruttato il successo.