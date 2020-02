TG Coin ore 17

Secondo i dati di CryptoCompare, intorno alle 21:00 UTC di mercoledì 19 febbraio, Bitcoin ha subito un crash del 7,5%, facendo cadere quasi $800 in soli 45 minuti! Mercoledì alle 21:00 UTC, infatti, il Bitcoin era scambiato a $10.146, e alle 21:45 UTC era sceso al suo minimo intraday di $9.379, vale a dire una perdita di $767 in meno di un’ora. Il popolare macroeconomista e cripto/trader Alex Krüger ha colto questa opportunità per ricordare ai trader di non speculare con Bitcoin a leva elevata.

Il proprietario della borsa nazionale australiana NSX Ltd. e l’istituto finanziario iSignthis. Società quotate in borsa, hanno annunciato giovedì che stanno costituendo una joint venture per offrire una piattaforma di trading di titoli digitali. Questa nuova entità chiamata ClearPay, offrirà una piattaforma basata sulla tecnologia di contabilità distribuita.

Documenti giudiziari, recentemente pubblicati, rivelano che una società anonima di capitale di rischio identificata come “Investitore F” ha cercato di ottenere prove redatte dalla prima udienza giudiziaria riguardo la controversia tra la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e Telegram. L’investitore F afferma che la discussione via e-mail è stata mantenuta riservata a causa di tali “segreti aziendali preziosi”. L’azienda afferma che è opportuno sigillare le informazioni riservate di proprietà laddove la divulgazione causerebbe un danno competitivo a qualsiasi parte o non parte.

Facebook pianifica di lanciare Libra nel 2020, ma non ha ancora risposto ad alcune delle domande dell’Unione Europea. Stando ad un promemoria rilasciato in data 19 febbraio da Dombrovskis, Vicepresidente Esecutivo, per conto della Commissione Europea, la Libra Association non avrebbe risposto in maniera esaustiva ad alcune delle domande poste dell’Unione Europea. Il 13 ottobre dello scorso anno, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha discusso di Libra dinanzi al Comitato per i Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti. Al tempo i legislatori statunitensi avevano espresso timori simili a quelli della Commissione Europea, evidenziando che alcune delle risposte di Zuckerberg risultavano eccessivamente vaghe.

In data di oggi la Juventus ha stretto una partnership con la società che si occupa di fantacalcio su base blockchain, Sorare. L’iscrizione è molto semplice, basta inserire username e l’indirizzo e-mail e si può iniziare subito a creare la propria squadra di fantacalcio. La squadra si compone con difensori, ali, attaccanti e centrocampisti, rappresentati ciascuno con una tessera, per un massimo di 5