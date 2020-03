TG Coin ore 17

Lo spazio crittografico si è svegliato questa settimana con uno sviluppo interessante. Il rappresentante Paul Gosar aveva presentato l’atto di criptovaluta del 2020 al Congresso degli Stati Uniti. Siamo, però, ancora molto lontani dall’ampia adozione che il cryptospace spera. Secondo la legge, tre agenzie regoleranno ciascuna categoria di criptovalute: la CFTC degli Stati Uniti, la Fincen del Ministero del Tesoro americano e la SEC degli Stati Uniti.

Oggi la Banca d’Inghilterra ha seguito la Federal Reserve tagliando improvvisamente i tassi di interesse, soprattutto dal 2009. La Bank of England (BoE) ha affermato che la mossa è stata in risposta diretta alle pressioni economiche poste dall’attuale epidemia di coronavirus. La mossa porta il tasso base della BoE ad appena lo 0,25%, con una riduzione dello 0,5%. Il tasso della Fed è ora dell’1,25%, con più tagli previsti quest’anno. La sterlina ha immediatamente reagito, perdendo lo 0,5% rispetto al dollaro USA, per recuperare successivamente alcune delle perdite. Bitcoin, invece, non ha reagito, i sostenitori della criptovaluta sostengono che stimolare la spesa e l’indebitamento abbassando i tassi sia solo una pratica che pone le basi per la rovina a lungo termine dell’economia fiat.

Oggi BZX DeFi chiede un nuovo inizio! Quando il mese scorso il protocollo di prestito decentralizzato bZx è stato violato per circa $1 milione, alcuni hanno iniziato a mettere in discussione il futuro della finanza decentralizzata, comunemente noto come DeFi. Kyle Kistner, il co-fondatore di bZx, afferma che gli utenti del protocollo non subiranno alcuna perdita.

Il coronavirus, noto anche come COVID-19, ha messo le mani su un co-fondatore del Torus dapp, Zhen Yu Yong, dopo aver partecipato a una conferenza della comunità di Ethereum e all’evento ETH di Londra. Zhen Yu Yong ha ricevuto un test positivo per COVID-19. Ha portato su Twitter per diffondere le notizie in tutta la comunità e sollecitare tutti coloro che hanno partecipato agli stessi eventi o addirittura hanno avuto stretti contatti con lui per fare i test necessari il prima possibile.

Il taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti ha portato a un aumento della domanda di servizi di prestito criptato. La piattaforma di prestito basata su Blockchain, Figure Technologies ha visto un triplice aumento delle domande di prestito. Martedì scorso, la Fed ha tagliato i tassi di interesse dallo 0,50% a un intervallo target dall’1,00% all’1,25%. Per molte applicazioni di prestito crittografico, ed è stato di grande stimolo. Figure Technologies, che a sua volta sfrutta la blockchain per trasformare il mercato dei prestiti crittografici, ha dichiarato di aver visto aumentare le richieste di prestiti del 300% nell’ultima settimana. Pertanto, l’ammontare totale dei prestiti finanziati dalla società ha raggiunto oltre $ 1 miliardo.