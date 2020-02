TG Coin ore 17

I prezzi di Ethereum sono di nuovo aumentanti, arrivando alla cifra di $220 solamente poche ore fa, superando la performance della maggior parte delle altre attività di criptovaluta ad alta capitalizzazione. Dall’inizio dell’anno Ethereum ha guadagnato un impressionante 67%, nonostante non sia l’altcoin con le migliori prestazioni. Nonostante i notevoli guadagni, Ethereum potrebbe ancora essere considerato in un mercato ribassista, rimanendo tale fino a che non avrà superato i $400.

Il 5 febbraio BlockQuake, uno scambio di risorse digitali di New York lanciato in beta, ha annunciato l’inizio di una partnership con Prime Trust, società con sede in Nevada. Dal 2018 Prime Trust offre servizi di custodia per l’industria delle criptovalute. La società distribuisce i propri depositi ad altre banche per fornire copertura FDIC ai clienti delle colleghe che si occupano di criptovalute. Nel gennaio 2020, Prime Trust ha presentato domanda per un BitLicense dello Stato di New York presso il Dipartimento dei Servizi Finanziari e si è anche registrata presso la rete statunitense di controllo dei crimini finanziari come attività di servizi monetari.

Secondo un rapporto Reuters del 7 febbraio, i migliori legislatori del paese chiedono al loro governo di spingere per inserire le valute digitali nell’agenda del G7 quest’anno. Gli Stati Uniti, che stanno guidando gli incontri del G7 nel 2020, sono al centro delle preoccupazioni di Akari.

Il 7 febbraio, l’Autorità Federale Svizzera di Vigilanza sui Mercati Finanziari (FINMA) ha approvato una disposizione antiriciclaggio, che segue l’entrata in vigore (1°gennaio) della nuova Legge sui Servizi Finanziari e della Legge sulle Istituzioni Finanziarie. Uno dei principali cambiamenti della nuova disposizione riguarda la normalizzazione delle normative nazionali svizzere con la Task Force di azione finanziaria o con le direttive del GAFI. L’organismo internazionale ha imposto un limite massimo di transazione di $1.000 per le operazioni di scambio di criptovaluta non identificate. Anche l’Unione Europea ha attuato la sua quinta direttiva antiriciclaggio (5AMLD), entrata in vigore proprio quest’anno.

I dati relativi ai prezzi delle azioni di Twitter e della consociata Square, mostrano che entrambe le società hanno conseguito importanti guadagni negli ultimi giorni. Le società condividono lo stesso CEO, Jack Dorsey, una figura che è diventata sinonimo di crescita e popolarità crescente della rete Lightning.

In soli sei mesi, MetaCartel, un fork di MolochDAO, ha dimostrato il suo valore sia come esperimento cripto-nativo che come importante fornitore di capitale. Il fondatore del progetto, Peter Yuan Pan, tuttavia, teme che il progetto abbia bisogno di un “piano di gioco reale” per continuare a crescere. Dal lancio della scorsa estate, MetaCartel ha supportato alcuni dei più esclusivi schemi DeFi in criptovaluta.