TG Coin ore 17

La Manitoba Securities Commission (MSC) in Canada ha messo in guardia il pubblico dalle truffe in criptovaluta dopo aver represso due aziende. Nonostante l’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus, i regolatori canadesi stanno ancora tenendo d’occhio le truffe legate alla criptovaluta. Un recente fallimento ha causato una divisione regionale che ha lanciato un avvertimento al pubblico. La Manitoba Securities Commission ha denunciato due società di criptovaluta promettendo rendimenti nel Paese.

Poco tempo fa abbiamo parlato delle elezioni imminenti degli Stati Uniti e soprattutto del destino che a seguito di queste, spetterà alle criptovalute…

Oggi trattiamo ancora di questo argomento al cui centro vi sono i comitati di azione politica (PAC), organizzazioni che possono sostenere i candidati o la legislazione con fondi raccolti privatamente. HODLpac, il PAC fondato da Tyler Whirty della società di capitale di rischio del Gruppo Takoma, potrebbe essere alla ricerca di un nuovo modo per gli americani di donare ai candidati, attraverso l’utilizzo della crittografia.

Uniswap, un mercato di scambio decentralizzato (DEX) basato su Ethereum, ha annunciato oggi che prevede di implementare V2 del suo protocollo nel secondo trimestre di quest’anno. Uniswap V1 ha fornito con successo un’offerta di liquidità automatizzata e aggregata su Ethereum; inoltre, funziona senza molta manutenzione ed è utile per fornire una piattaforma stabile per la conversione di token ERC20. V2 di Uniswap è il successore di V1 e include molte nuove funzionalità e miglioramenti.

Come previsto per la prima volta in un white paper del 2018 dallo pseudonimo “Team Rocket”, il protocollo Avalanche utilizza il campionamento casuale della rete per raggiungere il consenso. Ma è l’ambizione di AVA Labs nel costruire nuove infrastrutture per i mercati finanziari che ora fa avanzare l’azienda. La nuova piattaforma potrebbe avere un valore speciale per le infrastrutture e le applicazioni finanziarie. Non solo nella finanza decentralizzata, (DeFi) ma anche per le aziende di Wall Street. Ha affermato Kevin Sekniqi, cofondatore di AVA. Questo è il motivo per cui il team ha deciso di mettere radici a Brooklyn invece che nella Bay Area più esperta di tecnologia. Dove Sekniqi ammette che gli “hacker e ingegneri del cuore” di AVA Lab potrebbero inserirsi in modo più naturale.

Bitfinex, la popolare piattaforma di scambio di bitcoin e criptovaluta, ha annunciato oggi di aver implementato uno strumento di sorveglianza proprietario – Shimmer – per combattere gli abusi di mercato e contribuire a promuovere un trading ordinato. Dubbed Shimmer – è un termine usato anche per descrivere il modo in cui un’ape difende il suo alveare. L’avviso di mercato e lo strumento di segnalazione identificherà e indagherà su possibili comportamenti manipolativi e pratiche commerciali sospette; con l’obiettivo di migliorare l’integrità del mercato.