TG Coin ore 17

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha suggerito un piano per introdurre norme più rigorose in materia di antiriciclaggio (LMA) per le transazioni crittografiche. Le transazioni crittografiche di oltre 1.000 franchi svizzeri (circa $1,025) richiederanno l’identificazione del cliente rispetto all’attuale limite di 5.000 franchi (circa $ 5,120). Il nuovo limite è stato preso in considerazione a causa di “maggiori” rischi di riciclaggio di denaro nello spazio crittografico. La proposta, inoltre, porterà la nuova soglia ad essere in linea con gli “standard internazionali” approvati a metà del 2019.

Il cane da guardia finanziario del Regno Unito ha chiesto ad un’azienda di investimenti in criptovaluta con sede in Cina di rimuovere le pubblicità per il suo servizio dalla metropolitana di Londra. Secondo quanto riferito, l’impresa in questione, Zeux, avrebbe pubblicato annunci pubblicizzando un sistema di risparmio con rendimenti fissi del 5%. La FCA ha affermato che alcuni annunci pubblicitari sono stati pubblicati prima di aver parlato con Zeux e che ci vorrà un po’ di tempo prima che possano essere rimossi.

Il Ministero dell’Industria, della Scienza, dell’Energia e delle Risorse ha formulato una nuova strategia nazionale volta a catturare il potenziale valore generato dall’attività blockchain correlata al business, con particolare attenzione al supporto dei sistemi globali di gestione della catena di approvvigionamento e monitoraggio. La tabella di marcia di 52 pagine si concentra su tre aree principali, tra cui “regolamentazione e standard”, “competenze, capacità e innovazione” e “investimenti e collaborazione internazionali”.

Con il prezzo Bitcoin (BTC) salire a $ 10.000 quasi tre mesi prima il dimezzamento, la comunità criptovaluta non può fare a meno di sentire come un nuovo record potrebbe arrivare prima di quanto molti si aspettano. Changpeng Zhao, CEO di Binance, ha recentemente chiesto ai suoi seguaci di indovinare quale prezzo definirà la prossima corsa al rialzo.

Il capo della commissione per la ricerca sui sistemi bancari e finanziari giapponese, Kozo Yamamoto, ha affermato oggi che il paese dovrebbe creare uno yen digitale tra due o tre anni. Ha spiegato che le valute digitali potrebbero diffondersi rapidamente nelle economie emergenti e aiutare la Cina, che sta lavorando a un CBDC, e a far avanzare la sua egemonia digitale. Per questo motivo lo sviluppo dello yen digitale deve essere rapido.

BitGo, custode della criptovaluta con sede negli Stati Uniti, che sostiene di possedere oltre 2 miliardi di dollari nelle attività dei clienti, ha ampliato le sue operazioni in Europa: una in Germania ed una in Svizzera. L’entità svizzera, BitGo GmbH, è regolata dall’autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) del Paese, mentre l’entità tedesca, BitGo Deutschland GmbH, farà richiesta per una licenza quando la finestra della domanda verrà aperta nel novembre 2020. L’espansione europea di BitGo segue mosse simili da parte dei rivali Coinbase Custody e Fidelity Digital Assets.