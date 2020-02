TG Coin ore 17

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e il procuratore americano per il distretto meridionale di New York hanno accusato il residente dell’Ohio, Michael Ackerman. Insieme a due partner commerciali senza nome, di aver frodato circa 150 investitori affermando di offrire ” profitti straordinari “da uno schema di trading di criptovaluta.

La Crypto Valley Association (CVA), una blockchain con sede in Svizzera ha annunciato che la sua conferenza annuale nella Crypto Valley si svolgerà dall’11 al 12 giugno. La conferenza di quest’anno si terrà nel nuovo campus dell’Università di Scienze e Arti Applicate di Lucerna a Zug-Rotkreuz.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell sta abbracciando gli sforzi della valuta digitale. L’obiettivo finale è di poter digitalizzare il dollaro un giorno. Come riportato da BeInCrypto la scorsa settimana, il piano è in corso da qualche tempo.



DeFi Dharma ha appena annunciato ai suoi clienti statunitensi che potranno depositare e prelevare denaro tra il loro conto bancario Legacy ed il loro conto Dharma. La partnership consente ai clienti statunitensi di inviare immediatamente denaro tramite una carta di debito da e verso i loro conti Dharma, per una commissione di rete pari a 20 centesimi ed una commissione di elaborazione del 2%. La finanza decentralizzata offre ora agli utenti numerosi vantaggi, uno dei quali è proprio la capacità di guadagnare interessi sui propri risparmi.

L’industria delle criptovalute è stata attanagliata dagli sviluppi che circondano il token HEX, una criptovaluta relativamente piccola che ha guadagnato popolarità grazie al suo fondatore, Richard Heart, un popolare massimalista di Bitcoin su Twitter. Un recente annuncio da parte di un membro del team HEX sembra confermare la diffusa teoria secondo cui si tratterebbe di una presunta truffa di uscita. Ci sono state una miriade di prove del fatto che HEX fosse una truffa di uscita, incluso un rapporto di gennaio che indicava i $7 milioni di Ethereum ritrovati in un indirizzo associato a HEX.

AIOU, un progetto nell’ecosistema IOST, ha lanciato una soluzione blockchain chiamata “Charity Information Disclosure Platform”, che mira a promuovere la trasparenza e la responsabilità nei processi delle organizzazioni di beneficenza per combattere il micidiale coronavirus. Aiou Technology, un progetto che fa parte dell’ecosistema IOST, ha unito le forze con la China Enterprise Federation, la China Software Association e i governi locali di Ningbo e Changsha per lanciare questa piattaforma benefica di divulgazione informativa basata su blockchain.