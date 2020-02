TG Coin ore 17

Con un numero sempre crescente di attacchi informatici alle prese con l’economia, le compagnie petrolifere stanno cercando di rafforzare le loro difese. Per questo alcune delle maggiori di loro stanno cercando di modernizzarsi attraverso la blockchain. Gran parte della produzione mondiale di petrolio, inoltre, avviene in regioni politicamente instabili come il Medio Oriente. Tale instabilità politica può creare una serie di problemi a livello globale, perciò ci sono casi in cui la blockchain potrebbe servire a migliorare la situazione. Una delle caratteristiche più comunemente sostenute della tecnologia blockchain è la sua trasparenza. Infine, l’utilizzo della blockchain nel settore petrolifero potrebbe impedire il finanziamento del terrorismo ed il riciclaggio di denaro attraverso la tracciabilità.

Il 13 febbraio gli interessi aperti aggregati (OI) per i futures su Bitcoin hanno superato i $5 miliardi, secondo i dati compilati da The Block. BitMEX, una sede futures di criptovaluta incorporata nelle Seychelles, ha attualmente il più grande interesse aperto pari a $1,6 miliardi, circa il 31,0% della somma totale aggregata. L’analista del Block Ryan Todd ha notato che i trader totali riferibili, colpendo il prodotto CME su base settimanale, hanno registrato i massimi storici di tutti i mesi a gennaio; mentre la concentrazione dell’interesse aperto totale tra i primi 4 maggiori trader long è ora ai minimi storici (circa 20%, in calo di oltre il 30% da maggio 2018).

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong non è stato in grado di effettuare un pagamento peer to peer con il suo amico utilizzando due app di pagamento diverse ma estremamente popolari, Paypal e Square Cashapp di Jack Dorsey.

Negli ultimi sei anni il calcio asiatico ha visto un forte calo delle partite truccate, secondo l’Asian Football Confederation (AFC). Tuttavia, il gioco illegale che ha storicamente guidato le partite truccate nella regione pare che sia invece cresciuto, in parte a causa dell’aumento delle criptovalute come metodo di pagamento. Per questo l’AFC e Sportradar, il suo partner per l’integrità con sede in Svizzera, collaborano per combattere la corruzione nel calcio asiatico dal 2013.

Binance ha aggiunto il supporto di pagamento per 15 valute legali, dando una spinta importante ai mercati locali d’angolo. Lo scambio di criptovaluta con sede a Malta ha annunciato venerdì che gli utenti possono ora acquistare criptovalute con un elenco più lungo di valute fiat supportate attraverso la sua integrazione con il processore israeliano di pagamenti fiat Simplex. La nuova integrazione fornisce gateway per diverse valute, tra cui il franco svizzero, il coreano vinto e il dollaro australiano, lo zloty polacco e il rand sudafricano. Simplex ha collaborato per la prima volta con Binance a gennaio 2019, consentendo agli utenti di acquistare criptovalute con pagamenti con carta di credito e debito denominati in euro, dollari statunitensi e canadesi e yen giapponesi. Sebbene Simplex addebiti una commissione del 3%, più una commissione fissa di $10 per eventuali acquisti inferiori a $200, è progettata per essere più economica rispetto al pagamento diretto da una banca o da un fornitore di carte.