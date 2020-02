TG Coin Ore 17

La rapida diffusione del coronavirus ha inviato onde d’urto nei mercati globali. Alcuni analisti di criptovaluta hanno notato che gli investitori, che si riversano in beni rifugio come risultato della diffusione del virus, hanno rafforzato Bitcoin. Un altro effetto collaterale della diffusione del Coronavirus sono state le cancellazioni ed anche i ritardi dei più importanti eventi di criptovaluta in tutto il mondo. Per coloro che stavano pianificando di partecipare agli eventi in Asia ci sono altre alternative, tra cui la Blockchain Week di Istanbul.

BitGo, uno dei principali attori nella custodia delle criptovalute istituzionali, ora consente ai suoi clienti di fare trading direttamente dai loro conti di custodia grazie a SettleBit. SettleBit ha creato un prodotto che consente ai clienti di regolare le loro partecipazioni BitGo sulla sua piattaforma, consentendogli di scambiare partecipazioni nei loro conti di deposito senza dover prima depositare i fondi. In criptovaluta la custodia è facoltativa. Nonostante ciò, le istituzioni con ingenti somme di capitale sono ancora diffidenti nei confronti dell’auto-custodia, preferendo affidarsi a società specializzate.

Come riportato da Reuters, la Federal Reserve americana sta sperimentando la tecnologia blockchain per stabilire potenziali casi d’uso per una valuta digitale della banca centrale (CBDC). Il Governatore della Fed Lael Brainard ha detto questo in un recente discorso, ma ha anche notato che i rischi esistono ancora e devono essere affrontati prima di lanciare una valuta digitale. È interessante notare che, meno di due anni fa, Brainard è apparso estremamente contraria all’idea di lanciare un CBDC.

Saranno sei le principali banche centrali (CBDC) che si incontreranno in aprile per discutere in merito allo sviluppo delle valute digitali delle stesse CBDC. Il gruppo condividerà considerazioni su possibili sfide come il regolamento inter-valuta e la sicurezza informatica. Dopo l’annuncio dello stablecoin della Bilancia di Facebook fatto l’estate scorsa, molte banche centrali hanno infatti iniziato a lavorare o ad accelerare la ricerca sulle valute digitali. Per questo i responsabili politici e le istituzioni finanziarie di tutto il mondo hanno allora intensificato gli sforzi nella ricerca CBDC.

Gli altcoin hanno visto una ripresa anche se in ritardo. Si sono comportati meglio in termini di prezzo rispetto ai Bitcoin nell’ultima settimana. Alcuni rapporti hanno suggerito che questi altcoin hanno avuto prestazioni migliori rispetto a Bitcoin anche per quanto riguarda il suo indice ponderato per la capitalizzazione di mercato.

Un brutto risveglio quello che ha avuto stamattina il famoso Youtuber Luca Boiardi. Il proprietario del canale The Crypto Gateway – Investire In Criptovalute di You Tube, ha fatto sapere tramite un post su Facebook che il suo canale è stato hackerato. Lo youtuber si è visto recapitare una mail da Google, che lo informava di non essere più il proprietario del canale di Youtube. Inoltre si è anche visto arrivare una richiesta di riscatto in Bitcoin.