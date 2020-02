TG Coin ore 21. Il riepilogo di lunedì 10 febbraio

Negli ultimi mesi, gli scammer hanno impersonato reporter ed editori CoinDesk, promettendo una copertura dei progetti in cambio di una tassa. La maggior parte delle vittime riceve un messaggio Telegram. CoinDesk sta lavorando con il suo consulente legale ed il suo team tecnico per trovare il modo di contrastare questi impostori. La strategia migliore per contattare i giornalisti è: preparare una mail, allegando schermate e link del proprio progetto. Dunque: evitare qualsiasi punto vendita che richieda il pagamento.

Il Ministero e il Comitato per la trasformazione digitale dell’Ucraina hanno presentato una proposta per la regolamentazione del mining di criptovaluta. Pare che il Paese stia abbracciando il valore delle criptovalute e prevedendo di contribuire allo “sviluppo e introduzione sul mercato di tecnologie basate su reti globali decentralizzate aperte”. La notizia giunge da un comunicato reso pubblico venerdì scorso, il quale afferma che i legislatori e la politica di regolamentazione “rimarranno fedeli” alle attività estrattive che formano reti aperte e decentralizzate. Il Comitato ha anche riscontrato che il mining di criptovalute non richiederà il controllo del governo. Il Comitato intende promuovere l’attuazione delle “migliori pratiche” in settori regolamentari come la tassazione e la prevenzione delle frodi. Tuttavia, il gruppo agirà in modo da “facilitare” l’interazione tra i mercati finanziari e dei beni virtuali.

Justin Sun, il fondatore di Tron, sembra aver raggiunto un muro, e ora sta definendo la sua criptovaluta come una “cavolata”. Lo stesso “killer di Ethereum” sta ora cercando di farsi pubblicità denigrando il proprio progetto in una strana inversione delle sue consuete strategie di marketing, chiamando Tron “sh*tcoin”. Sun, dopo tali commenti, pensa di rimanere impunito solo perché il mercato è di nuovo in rialzo?

Funzionari governativi in Germania confermano che diverse banche hanno presentato una richiesta per avviare un’attività di custodia di beni digitali. La legge tedesca sul riciclaggio di denaro consente alle banche e ad altri istituti finanziari locali di fornire e gestire titoli tradizionali, compresi titoli e obbligazioni, insieme ad attività digitali, tra cui Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e XRP. BaFin sta affrontando il problema dell’anonimato e lo sfruttamento di questi beni emergenti da parte di criminali, riciclatori di denaro e terroristi internazionali. Il regolatore avverte le imprese che le nuove leggi imporranno alle imprese che desiderano offrire servizi di custodia, di disporre di una licenza operativa. BaFin ha fissato una scadenza per novembre 2020 affinché tali aziende stabiliscano procedure di conformità per l’archiviazione di criptovalute o la conduzione di qualsiasi altro tipo di attività che si occupi di risorse digitali.

Anche se la criptovaluta ha visto anche un aumento drastico sopra i $ 10.000 la scorsa estate e ha raggiunto un massimo di circa $ 13.000 alla fine di giugno, questa volta sembra molto diverso. La velocità degli investitori è aumentata nello stesso periodo in cui il prezzo del Bitcoin ha superato i $ 10.000. L’attività a catena è forse il mezzo fondamentale con cui possiamo giudicare i movimenti dei prezzi. Sulla base dell’attività di acquisto e del numero di titolari, sarebbe difficile sostenere che questo è il massimo.

Dopo che CryptoKitties ha dimostrato di avere successo nel 2017, è seguita la comparsa di oggetti digitali da collezione basati sulla tecnologia blockchain. Tendenza in aumento che ha chiarito che la blockchain e i giochi si abbinano perfettamente. Mentre la tecnologia blockchain fornisce un sistema di ricompensa affidabile per i giocatori che raccolgono oggetti digitali da collezione che rendono il gioco utile, il processo di gamification, d’altra parte, crea un ambiente amichevole per l’apprendimento e l’adozione di massa.

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha suggerito un piano per introdurre norme più rigorose in materia di antiriciclaggio (LMA) per le transazioni crittografiche. Le transazioni crittografiche di oltre 1.000 franchi svizzeri (circa $1,025) richiederanno l’identificazione del cliente rispetto all’attuale limite di 5.000 franchi (circa $ 5,120). Il nuovo limite è stato preso in considerazione a causa di “maggiori” rischi di riciclaggio di denaro nello spazio crittografico. La proposta, inoltre, porterà la nuova soglia ad essere in linea con gli “standard internazionali” approvati a metà del 2019.

Il cane da guardia finanziario del Regno Unito ha chiesto ad un’azienda di investimenti in criptovaluta con sede in Cina di rimuovere le pubblicità per il suo servizio dalla metropolitana di Londra. Secondo quanto riferito, l’impresa in questione, Zeux, avrebbe pubblicato annunci pubblicizzando un sistema di risparmio con rendimenti fissi del 5%. La FCA ha affermato che alcuni annunci pubblicitari sono stati pubblicati prima di aver parlato con Zeux e che ci vorrà un po’ di tempo prima che possano essere rimossi.

Il Ministero dell’Industria, della Scienza, dell’Energia e delle Risorse ha formulato una nuova strategia nazionale volta a catturare il potenziale valore generato dall’attività blockchain correlata al business, con particolare attenzione al supporto dei sistemi globali di gestione della catena di approvvigionamento e monitoraggio. La tabella di marcia di 52 pagine si concentra su tre aree principali, tra cui “regolamentazione e standard”, “competenze, capacità e innovazione” e “investimenti e collaborazione internazionali”.

Con il prezzo Bitcoin (BTC) salire a $ 10.000 quasi tre mesi prima il dimezzamento, la comunità criptovaluta non può fare a meno di sentire come un nuovo record potrebbe arrivare prima di quanto molti si aspettano. Changpeng Zhao, CEO di Binance, ha recentemente chiesto ai suoi seguaci di indovinare quale prezzo definirà la prossima corsa al rialzo.

Il capo della commissione per la ricerca sui sistemi bancari e finanziari giapponese, Kozo Yamamoto, ha affermato oggi che il paese dovrebbe creare uno yen digitale tra due o tre anni. Ha spiegato che le valute digitali potrebbero diffondersi rapidamente nelle economie emergenti e aiutare la Cina, che sta lavorando a un CBDC, e a far avanzare la sua egemonia digitale. Per questo motivo lo sviluppo dello yen digitale deve essere rapido.

BitGo, custode della criptovaluta con sede negli Stati Uniti, che sostiene di possedere oltre 2 miliardi di dollari nelle attività dei clienti, ha ampliato le sue operazioni in Europa: una in Germania ed una in Svizzera. L’entità svizzera, BitGo GmbH, è regolata dall’autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) del Paese, mentre l’entità tedesca, BitGo Deutschland GmbH, farà richiesta per una licenza quando la finestra della domanda verrà aperta nel novembre 2020. L’espansione europea di BitGo segue mosse simili da parte dei rivali Coinbase Custody e Fidelity Digital Assets.