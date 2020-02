TG Coin ore 21. Il riepilogo di martedì 11 febbraio

Digix, il creatore del primo token d’oro digitale al mondo, è ora disponibile con il suo rinnovato mercato e sito Web. Il nuovo marketplace e la piattaforma online mirano a semplificare il processo di acquisto e gestione del token DGX nativo di Digix per soddisfare la crescente domanda di accesso agli asset tokenizzati da parte degli investitori al dettaglio a livello globale. La piattaforma rinnovata è diventata attiva dal 10 febbraio 2020 alle 23 ed offre queste funzionalità: esperienza utente migliorata e facilità di acquisto.

Lo scambio di criptovalute Poloniex ha confermato oggi, in una serie di tweet, di aver annullato 12 minuti di cronologia degli scambi in risposta a un problema software che ha visto l’esecuzione erronea di un gruppo di operazioni. Poloniex ha cancellato ogni operazione effettuata tra le 17:53 UTC e le 18:05 UTC. La società ha inoltre annullato eventuali prelievi in sospeso e ogni cliente interessato ne è stato informato via e-mail.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso i suoi pensieri su Bitcoin in un tweet dello scorso luglio, da quì gli investitori in criptovalute hanno cominciato ad anticipare notizie su quando il governo potrebbe avviare un giro di vite formale sulle tecnologie nascenti. Questa repressione potrebbe essere avviata nei prossimi due anni, poiché la proposta di bilancio 2021, recentemente pubblicata dalla Casa Bianca, raccomanda di spostare il servizio segreto degli Stati Uniti sotto il Ministero del Tesoro, al fine di indagare sui crimini legati alle criptovalute. In questa proposta di bilancio,la parola “criptovaluta” è direttamente collegata al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro e ad altri crimini.

Aragon, una piattaforma organizzativa decentralizzata costruita su Ethereum, ha lanciato Aragon Court. Un protocollo di risoluzione delle controversie efficiente e sicuro per l’era di Internet e la rete Aragon.

OVEX, una società di scambio di bitcoin e criptovaluta con sede in Sudafrica, ha informato i suoi clienti della rimozione di alcuni mercati di trading altcoin. A partire da oggi, martedì 11 febbraio 2020, OVEX rimuoverà definitivamente diverse coppie di trading dal suo Advanced Exchange e dal Simple Buy/Sell. Tutte queste risorse saranno, però, ancora supportate dal Trading Desk OVEX OTC, con accoppiamenti ZAR e BTC. Al momento, i portafogli dei conti OVEX dell’utente per tutte queste risorse continueranno a funzionare normalmente (depositi e prelievi) fino a nuovo avviso.

Bitbuy è una piattaforma di scambio di bitcoin e criptovaluta. Ha annunciato il supporto per (DAI), che è ora la sua ottava criptovaluta disponibile per il trading.

Quando bitcoin riprende a salire, e soprattutto quando supera i $ 10.000, le persone iniziano a prestare nuovamente attenzione. Uno sguardo alle tendenze di ricerca di Google può darci un’indicazione di quanto interesse ci sia da parte del pubblico in generale che potrebbe sfociare in un altro giro di FOMO.

Zawadi, uno sviluppatore di tecnologia blockchain che rende gli strumenti per l’industria dei biglietti accessibili e pratici, ha annunciato una recente integrazione con Eventbrite. Gli organizzatori di eventi che utilizzano Eventbrite potranno consegnare biglietti tokenizzati ai loro partecipanti attraverso app di messaggistica sociale tra cui WhatsApp, Facebook e Line. Una volta che un partecipante acquisterà un biglietto Eventbrite da un organizzatore che utilizza Zawadi, un NFT con i dettagli del biglietto verrà emesso su Matic Network e consegnato direttamente all’account messenger dell’acquirente. I biglietti potranno quindi essere trasferiti on-chain sul mercato secondario, in questo modo il destinatario avrà la certezza che questi siano autentici e che non ne esista altra copia.

La criptovaluta più grande del mondo, Bitcoin, ha avuto un 2020 produttivo, con il prezzo della criptovaluta che ha superato i $10k per la prima volta in pochi mesi. Mentre la volatilità della criptovaluta è stata vantaggiosa per coloro che hanno desiderato Bitcoin, non è stata la stessa cosa per coloro che hanno venduto i loro Bitcoin poco prima del rally. Un esempio è dato dal caso della vendita all’asta di Bitcoin dei Marescialli statunitensi che sono stati confiscati nel corso di vari casi federali criminali, civili e amministrativi.Tuttavia, l’asta di Bitcoin sequestrati non è specifica solo per gli Stati Uniti, altri casi simili, infatti, sono stati tracciati in Australia ed in Bulgaria.

L’AS Roma, la squadra di calcio della capitale, ha annunciato il lancio del suo fan token, ASR. Recentemente è stata avviata la Fan Token Offer (FTO), che permette di acquistare i token ASR al prezzo di 2 euro l’uno. Fino ad oggi sono stati emessi circa 10 milioni di token ASR.

Litecoin si colloca al sesto posto tra le valute digitali più popolari e disponibili. Basato sul protocollo Bitcoin che implementa un algoritmo di hashing unico, Litecoin ha trovato una casa tra gli appassionati di crittografia alla ricerca di un’alternativa più snella a Bitcoin. La Litecoin Foundation, organizzazione incaricata di far avanzare la valuta digitale e promuovere la tecnologia blockchain, inoltre, ha annunciato una partnership con Cred, un istituto di credito con sede in California. Questo accordo offrirà ai possessori di LTC l’opportunità di guadagnare fino al 10% di interesse sui loro beni digitali.

