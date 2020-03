TG Coin ore 21. Il riepilogo di martedì 17 marzo

Tg Coin ore 13.00

Il 16 marzo, Toyota Motor Corporation, insieme a Toyota Financial Services Corporation hanno presentato il loro Toyota Blockchain Lab, che comprende sei società del Gruppo Toyota. Il laboratorio sta esplorando come potrebbe apparire il futuro dell’industria automobilistica. L’obiettivo dichiarato, della quasi incursione di quasi un anno nella tecnologia blockchain di Toyota, è quello di spostare l’attenzione del gruppo verso il diventare una “società di mobilità” più olistica, fornendo una piattaforma di trasporto ad ampio raggio.

Ebbene si, in tempi spaventosi tipo questo le persone cercano naturalmente informazioni per alleviare la loro angoscia. E gli hacker cercano nuovi modi per ingannare le persone spaventate. La loro ultima invenzione: “COVID19 Tracker”, un’app di tracciamento di coronavirus falso che afferma di esporre gli account personali sui social media ed eliminare tutta l’archiviazione del telefono a meno che non si tossiscano $100 in bitcoin! Il team di ricerca sulla sicurezza di DomainTools ha scoperto la duplice app Android durante il monitoraggio dei nomi di dominio con etichetta Coronavirus e COVID registrati di recente.

La diffusione del coronavirus ha speculatori così afferrati che persino l’oro si sta esaurendo pesantemente. La capitalizzazione di mercato dell’oro ha perso centinaia di miliardi di dollari in un solo giorno. Chiaramente, durante i periodi di crisi globale, nemmeno il bene “rifugio sicuro” del pianeta è poi così sicuro. Sia l’oro che il Bitcoin hanno goduto di inizi piuttosto stellari fino al 2020. La criptovaluta leader per capitalizzazione di mercato è iniziata quest’anno scambiando circa 7.300$.

Delta Exchange ha annunciato il lancio di Contratti perpetui XAUT (Tether Gold), con un trading con leva di 20 volte contro Tether USDT. Il nuovo prodotto di trading di Delta consentirà ai trader di proteggersi dai rischi di mercato, acquistando contratti futures Tether Gold con leva. I futures sono stati lanciati ieri.

Con il numero di casi di coronavirus che crescono rapidamente, c’è un’enorme nuvola di incertezza che si libra sul futuro di Bitcoin. Tuttavia, Tim Draper, un venture capitalist miliardario, è convinto che Bitcoin, non banche o governi, sarà in grado di salvare l’economia. Una volta che questa crisi sarà finita.

Tg Coin ore 17.00

La Riksbank svedese pretende che i suoi ricercatori in valuta digitale siano riconosciuti quali migliori di tutte le banche centrali. Tale richiesta si inserisce nell’offerta del 3 marzo di Riksbank di ospitare un Hub per l’innovazione della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), una nuova iniziativa della “banca delle banche centrali”. Uno dei campi di studio di Hub è sicuramente la moneta digitale della banca centrale. Gli svedesi, che sono da settimane su un progetto pilota di e-krona a lungo termine, riportano il fatto di essere sicuri di avere un “vantaggio comparato” rispetto alla “dura concorrenza”, ovvero rispetto alle “altre banche centrali”.

Con milioni di persone in tutto il mondo costrette alla quarantena a casa, Crypto.com ha lanciato un’iniziativa per supportare e promuovere lo shopping online. La piattaforma di pagamenti e criptovaluta ha lanciato una campagna che offre 2X Pay Rewards quando gli acquirenti utilizzano carte regalo Crypto.com per acquistare beni alimentari, servizi di consegna di cibo, grandi magazzini e altri commercianti.

Coinbase Card, la carta di debito Visa che consente agli utenti di spendere criptovaluta direttamente dai loro account Coinbase, ora può essere collegata a Google Pay. Annunciando le notizie martedì, Coinbase ha affermato che Google Pay offre agli utenti un modo rapido per pagare qualsiasi cosa, dai viaggi giornalieri alle fughe di fine anno, utilizzando la loro crittografia “nel modo più sicuro possibile”. Coinbase afferma di essere la prima azienda a consentire agli utenti di effettuare pagamenti mobili con criptovaluta.

Vi abbiamo parlato a Novembre dell’anno scorso, dell’acquisizione di WazirX da parte di Binance. Oggi le due società hanno annunciato la creazione di un fondo destinato a sostenere lo sviluppo della blockchain in India. L’iniziativa “Blockchain for India” è stata annunciata il 16 marzo e ha lo scopo di promuovere l’uso e l’adozione delle tecnologie blockchain nel paese.

Ma forse uno degli effetti più inquietanti della pandemia di coronavirus è il comportamento quasi da animale da soma, con persone che si precipitano a comprare carta igienica alla rinfusa. L’acquisto di panico in un clima incerto non è inaspettato. Tuttavia, accumulare rotoli di carta igienica anziché cibo è evidentemente un caso di seguire la mandria. Ora, l’ultima cosa che i newyorkesi terrorizzati stanno accumulando è qualcosa di simile natura – denaro contante.