TG Coin ore 21. Il riepilogo di venerdì 6 marzo

La centrale di Greenidge Generation – una centrale elettrica con sede a Dresda, New York – sta ora producendo circa $50.000 di bitcoin al giorno. Negli ultimi mesi, la centrale elettrica di 650.000 piedi quadrati ha installato circa 7.000 macchine bitcoin e ora sta estraendo circa 5,5 bitcoin ogni giorno.

Un azionista del produttore di hardware di mining bitcoin Canaan sta facendo causa alla società per violazione della legge sui titoli degli Stati Uniti. Presentata il 4 marzo presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto dell’Oregon, la causa sostiene che l’impresa cinese ha indotto in errore gli investitori in merito allo stato di salute finanziaria e delle operazioni della società nella sua offerta pubblica iniziale presentata alla Securities and Exchange Commission.

Il veterano dei pagamenti transfrontalieri MoneyGram continua la sua trasformazione digitale implementando una “strategia multi-cloud” insieme a Google Cloud e Amazon Web Services. Grazie a questa iniziativa, la società sarà in grado di ridurre significativamente il costo del trasferimento di denaro in tutto il mondo. MoneyGram farà affidamento su AWS per accelerare le sue transazioni.

L’ultima proposta della SEC renderebbe più semplice la raccolta fondi per le piccole imprese e sarebbe particolarmente vantaggiosa per le startup crittografiche. La SEC ha annunciato una serie di emendamenti proposti che renderebbero più semplice per le aziende raccogliere fondi.

La Blockchain potrebbe aiutare i principali marchi di abbigliamento di Nike a Macy a condividere meglio i dati dei prodotti lungo la catena di fornitura al dettaglio. Secondo un white paper del laboratorio RFID dell’Università di Auburn pubblicato mercoledì. Lo studio, chiamato “Chain Integration Project” ha notato che le catene di abbigliamento utilizzano la rete Hyperledger Fabric.

Secondo un articolo pubblicato dal quotidiano giapponese Nikkei il 3 marzo, l’Agenzia Nazionale di Polizia del Giappone ha presentato accuse penali in 537 casi contro istituti finanziari che coinvolgono il riciclaggio di denaro o altre transazioni illegali. Questi casi provengono da un totale di 440.492 transazioni sospette segnalate alla polizia nel 2019.

Oggi la Banca Centrale Indiana (Reserve Bank of India, RBI) ha in programma di presentare una petizione di revisione sulla sentenza cripto della Corte Suprema. Si dice che l’RBI sia preoccupato riguardo la sentenza, la quale potrebbe gettare le basi per il trading di criptovalute in India e mettere a rischio il sistema bancario del Paese. La Corte Suprema dell’India ha emesso una sentenza, annullando una circolare emessa dall’RBI che vietava alle banche di servire criptovalute ad aziende.

Oggi gli sviluppatori di Cryptokitties lanciano un vero e proprio parco giochi proprio per gli sviluppatori! Il 5 marzo, il creatore di CryptoKitties Dapper Labs, ha annunciato il lancio di Flow Playground, un’interfaccia interattiva che consente agli sviluppatori di sperimentare lo sviluppo di applicazioni sulla blockchain Flow dell’azienda. Gli sviluppatori sono in grado di scrivere ed eseguire contratti intelligenti e saranno in grado di esplorare il “nuovo linguaggio di programmazione orientato alle risorse” di Dapper Labs.

Reginald Fowler si è dichiarato non colpevole di una nuova accusa di frode via filo durante un’audizione del 6 marzo presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per distretto meridionale di New York. Il 20 febbraio, il governo degli Stati Uniti ha presentato un’accusa sostitutiva nei confronti di Fowler, aggiungendo frodi telefoniche alle accuse esistenti di frode bancaria, trasferimento di denaro illegale e cospirazione derivanti da presunte pratiche bancarie ombra di Crypto Capital. Il rappresentante legale di Fowler ha respinto la prospettiva di un processo ad aprile.

Il dollaro USA dovrà cercare di innovarsi per poter mantenere la sua posizione come riserva internazionale. Ebbene la moneta del paese stelle e strisce rischia di avere un tracollo a causa della sua riluttanza al rinnovamento e innovazione.

