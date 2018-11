“Ti spiego io la Costituzione”, cento studenti protagonisti a la Leopolda a Pisa

PISA – La Costituzione spiegata dagli studenti. Circa cento ragazze e ragazzi degli istituti superiori della provincia di Pisa, con i loro insegnanti, saranno protagonisti, venerdì 16 novembre nella sala convegni della Stazione Leopolda a partire dalle ore 9, della tappa del progetto regionale Costituzione, la nostra carta d’identità 1948 –2018.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e da ISTORECO di Livorno, con il sostegno della Regione Toscana.

Sul palco a spiegare l’attualità della Costituzione gli studenti del Liceo Ulisse Dini, dell’Artistico Franco Russoli e dell’Istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato. Di grande interesse i temi al centro del dibattito: il ruolo delle Costituenti, i giovani e il lavoro, la sovranità nazionale e le relazioni internazionali. Intervengono Catia Sonetti, direttrice dell’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea della provincia di Livorno e Floriana Pagano della Regione Toscana.

A confrontarsi con gli studenti Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, Fiorenza Taricone dell’Università di Cassino, Marco Manfredi dell’ISTORECO, Bruno Possenti di ANPI Pisa.

Nel pomeriggio (ore 15) si svolgerà una tavola rotonda su La Costituzione al tempo della crisi a cui partecipano i relatori della mattina, a partire da Onida. Interviene anche Daniele Menozzi della Scuola normale superiore di Pisa.

Sulla Carta costituzionale si stanno impegnando da alcuni mesi insegnanti e studenti di molti istituti superiori toscani.L’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, con la Regione Toscana, si è posto l’obiettivo di far conoscere i valori e l’attualità della Carta costituzionale in occasione del settantesimo anniversario della sua entrata in vigore.

Duecentotrenta insegnanti, oltre 1600 studenti, centinaia di scuole sono coinvolte nell’operazione di riscoperta e valorizzazione della Costituzione. Nel mese di novembre in tutte le dieci province toscane si svolgeranno iniziative pubbliche che vedranno come protagonisti docenti e ragazzi impegnati a raccontare il lavoro svolto in questi mesi.

Del progetto fa parte anche una web serie in sei episodi, diretta dal regista Nicola Melloni che sarà presentata proprio al cinema La Compagnia. Quattro giovani, Marta, Elma, Francesco, Davide e un’insegnante, Monica, percorrono la Toscana e attraverso luoghi e persone recuperano la storia e le battaglie attraverso cui la Costituzione e i suoi principi hanno trovato attuazione.