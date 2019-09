Tifosi. Nasce il gruppo Facebook “Livorno VS Pisa… il primo che durò come du gatti sull’Aurelia”

PISA – Navigando su Facebook in questo periodo molti di voi avranno potuto notare la nascita di un gruppo riguardante i tifosi del Pisa e quelli del Livorno per potersi sfottere a vicenda ma con goliardia. Per saperne di più Pisanews ha contattato uno degli ideatori principali di questo gruppo, il mitico Andrea Bertolini detto il “Berto”, pisano doc che in tutto ciò ha avuto l’appoggio convinto del livornesissimo Elio Voliani nella creazione di questa originale pagina Facebook.

di Maurizio Ficeli

D. Grazie Andrea per la tua disponibilità, come è nata l’idea di questo gruppo?

R. “L’idea è nata dal fatto che c’era già un gruppo simile su WhatsApp che poi abbiamo voluto estendere anche su facebook ed oltre al sottoscritto ha appoggiato l’idea Maurizio Schiaccia “Ficeli di Pisa, Elio Voliani di Livorno e Marco La Bella Martini di Cecina e pensa e le prime due settimane di attività del gruppo hanno portato a ben 370 iscritti ed addirittura nel periodo che va dal 19 agosto, data di inizio di tale gruppo fino ai primi di settembre sono stati pubblicati ben 449 post 5.699 commenti, che sono roba da scriverci un libro con oltre 400 membri attivi”.

D. Quale nome avete dato a questo gruppo?

R. “Il nome è” Livorno VS Pisa.. il primo gruppo Fb che durò come du gatti sull’Aurelia” e si è dato un nome così per il fatto che all’inizio non avevamo fiducia che durasse tanto ma dopo una prima settimana abbastanza tempestosa, le acque fra Pisa e Livorno si sono almeno momentaneamente calmate”.

D. Ci sono in programma delle iniziative in futuro?

R. “Vorremmo organizzarci per fare una cena fra i componenti del gruppo sia pisani che livornesi in una data a metà fra i due derby, orientativamente nel periodo di dicembre, che è quello natalizio dove siamo tutti un po’ più buoni oltre ad un’altra cena a fine campionato. Anche l’altro ideatore del gruppo, il livornese Elio Voliani, è entusiasta di poter partecipare a questa cena magari raccogliendo anche qualcosa da destinare in beneficenza”.

D. Sei stato esaustivo, mitico Berto ma ti chiedo come si sta vivendo nel gruppo da parte pisana i buoni risultati dei nerazzurri che fanno da contraltare al momento di difficoltà della squadra amaranto?

R. “Riguardo al Pisa c’è da ritenersi soddisfatti sia della campagna acquisti che di questo inizio di campionato, fattori questi che sono la continuazione dell’impresa di Trieste quindi da parte pisana in questo gruppo c’è una comprensibile soddisfazione oltre che per i risultati sportivi anche per quanto riguarda la sottoscrizione degli abbonamenti che a Pisa sono andati ad oltre 5.000 contro i 2.500 di Livorno, tutte cose queste che fanno da contraltare alla delusione che si sta respirando in casa labronica”.