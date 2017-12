Tifosi. A Siena in massa. La Nord in treno

PISA – È iniziata a gonfie vele la prevendita dei biglietti per i tifosi nerazzurri per quanto riguarda la sfida tra Siena e Pisa in programma sabato 30 dicembre 2017 alle ore 14.30.

Sono stati superstiti gli 800 tagliandi e la prevendita chiuderà venerdì 29 dicembre alle ore 19.

Intanto i gruppi della Nord fanno sapere

che “in occasione della trasferta di Sabato a Siena andremo in treno, tutti insieme, alla vecchia maniera! Il ritrovo per tutti e’ alle 10 alla stazione centrale: la partenza è con il treno delle 10.54, il ritorno previsto a Pisa è alle 19,30. “..legati ai valori del passato uniti lottiamo ancora oggi”. I Gruppi della Curva Nord Maurizio Alberti