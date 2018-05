Tifosi. Viterbese – Pisa, oltre 1000 posti per i supporters pisani

PISA – La società Viterbese Castrense informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Viterbese-Pisa, in programma domenica 20 maggio (ore 20.30) allo Stadio “Rocchi” di Viterbo sarà attiva presso il Pisa Point di via Luigi Bianchi a partire dalle ore 16.30 di giovedì 17 maggio.

I biglietti saranno disponibili in tutti i punti vendita del circuito Go2. Sul territorio pisano l’unico rivenditore attivo risulta essere proprio il Pisa Point. Prezzo del tagliando 10 euro (più diritto di prevendita).

Alla tifoseria nerazzurra sarà riservato l’intero settore ospiti 1.050 posti e per l’acquisto non sarà necessario il possesso della Tessera del Tifoso.

La prevendita dei tagliandi terminerà alle ore 19 di sabato 19 maggio e il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti validi per il settore ospiti.

Presso le biglietterie dello stadio Rocchi si potrà infatti soltanto acquistare biglietti validi per il settore di Tribuna Centrale