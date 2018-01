Tifosi. A Viterbo con l’obbligo della tessera del tifoso

PISA – È attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Viterbese-Pisa in programma allo Stadio “Rocchi” domenica 28 gennaio alle ore 18.30.

Alla tifoseria nerazzurra è stato riservato il settore ospiti con l’obbligo del possesso della Tessera del Tifoso per poter procedere all’acquisto del regolare tagliando.

Il circuito di vendita è il GO2 (www.go2.it) e dunque i biglietti potranno essere acquistati oltrechè on-line, anche presso il Pisa Point al prezzo di 10 euro (oltre il diritto di prevendita) fino alle ore 19 di sabato 27 gennaio.

La società Viterbese Castrense informa inoltre che il giorno della gara la biglietteria dello stadio resteraà aperta soltanto per l’acquisto di biglietti relativi alla tribuna centrale e dunque non saranno posti in vendita biglietti del settore ospiti.