Tirrenia. Donna arrestata dopo furto in tabaccheria

TIRRENIA – Una donna 51 anni, italiana è stata arrestata in tabaccheria a Tirrenia per il reato di rapina aggravata.

Pochi istanti prima era infatti giunta alla Polizia una concitata richiesta di aiuto proveniente dall’addetto dell’esercizio commerciale che, all’apertura, si era trovato di fronte la donna, con il viso completamente nascosto da una sciarpa.

La 51enne si è avvicinata al bancone e ha rubato le somme di denaro in piccolo taglio preparate per la giornata lavorativa come resto per i clienti, circa 100 euro. In seguito ha spintonato l’addetto alla tabaccheria che aveva tentato di bloccarla.

Nella colluttazione, la donna è stata riconosciuta come l’autrice di un precedente furto perpetrato il giorno prima nello stesso negozio, dato che la sciarpa le era caduta ed era stato possibile riconoscerla. La donna sarà trattenuta nei locali della Questura in attesa dell’udienza di direttissima fissata per domani 11 gennaio.