Tirrenia. Lavori alla cabina Imperiale

TIRRENIA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che domani notte (tra giovedì e venerdì), effettuerà un intervento urgente a Tirrenia per la sostituzione di alcune apparecchiature nella cabina denominata Imperiale, che fornisce alimentazione ad alcune utenze sul litorale di Tirrenia.

I tecnici di E-Distribuzione sostituiranno parte della componentistica, che risulta danneggiata, e installeranno elementi di ottimizzazione tecnologica per migliorare la qualità del servizio elettrico: data la conformazione dell’impianto e il tipo di intervento, è stato possibile programmare un intervento notturno, dalle ore 1:00 alle 6:00 del mattino di venerdì 12 luglio, in modo da diminuire i disagi per le attività balneari operative in orario giornaliero. Le operazioni richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato con preavviso a 24 ore.

Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a poche utenze nel modo seguente: Pisa Tirrenia, venerdì 12 luglio, dalle ore 01:00 alle 6:00, via Belvedere civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari)10/8, da 10p a 14, da 18 a 22, da 44 a 44ax, 44p, sn (senza numero); piazza Belvedere civ. 4/p, sn; viale del Tirreno civ. 28; largo Riviera civ. 24/h.

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.