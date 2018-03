Tirrenia riparte dal nuovo direttivo Confcommercio

TIRRENIA – E Tirrenia riparte dal nuovo direttivo ConfcommercioPisa. Affollata l’assemblea di commercianti e imprenditori riuniti per l’occasione al Bar La Stazioncina.

L’obiettivo del rinnovato direttivo di Confcommercio è quello di rilanciare l’attrattività della “perla del tirreno” animando Tirrenia e superando alcune delle più irrisolte situazioni di criticità. In cima alle preoccupazioni dei commercianti la richiesta di maggior decoro e illuminazione: occorrono investimenti pubblici urgenti e significativi per il potenziamento dell’illuminazione e interventi di restyling a partire proprio dall’enorme flusso di denaro che dal litorale pisano affluisce copioso nelle casse comunali sotto forma di imposte tasse, strisce e blu e tassa di soggiorno – spiega qualcuno al cospetto del direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli. C’ è chi parla di ferita aperta a proposito di piazza Belvedere a causa di “una presenza sempre più massiccia e organizzata di venditori abusivi che stendono le loro mercanzie contraffatte direttamente sui marciapiedi, offrendo a turisti e villeggianti uno spettacolo indecoroso”.

Criticità e proposte hanno trovato sintesi in un documento che costituirà il diario di bordo della navigazione del nuovo direttivo, che ha nominato presidente Davide Bigazzi: “Sono molto contento che si sia formato un coordinamento ufficiale per la gestione e la cura delle iniziative a Tirrenia” – ha spiegato l’imprenditore – “c’è bisogno di sfruttare al massimo un litorale al quale non viene data la giusta valorizzazione, né d’estate né soprattutto d’inverno. Speriamo che il nostro lavoro, sviluppato in punti semplici e concreti, possa essere il punto di partenza per l’evoluzione che Tirrenia si merita da avere”. Sulla viabilità ha puntato il dito direttore di ConfcommercioPisa Federico Pieragnoli: “Occorre far uscire il litorale pisano da questo isolamento rispetto a Pisa e all’aeroporto: ad oggi i collegamenti sono scarsi e costosi, si registra un’assenza totale di un efficace e sostenibile servizio taxi e di trasporto alternativo e poi traffico e code infinite specialmente nei fine settimana e nel periodo estivo. Occorre una stazione taxi in centro a Tirrenia e procedere all’allargamento del viale Mezzapiaggia come da noi proposto in più occasioni”. Altri tema fondamentale: gli eventi, che richiederebbero maggiore investimenti, programmazione, tempestività nella comunicazione; recupero delle aree abbandonate: ex ciclilandia, studios cinematografici, distributore, ex Pachamama.

Presidente Davide Bigazzi (Le Scimmie), gruppo composto da: Carla Casini (Edicola Belvedere), Marco Bonotti (Ristorante Chichibio), Silvia Spagnoli (Agenzia Retroscena), Elisa Giachetti (News Contnental Fitness), Alessandra Ceselli (New Continental Fitness), Patrizia Giacobbe (Ristorante Gulliver), Veronica Orlandi (Panetteria), Luca Gonnelli (Bagno Vittoria Tirrenia), Giovanni Viotto (Lunapark), Virgilio Ruglioni (Tirrenia Doc Caffè), Irene Mori (Pizza Più), Noemi Amadori (Dea Del Mare), Florenzia Secchi (La Vela), Flavio Rocchi (Libero Professionista), Fabrizo Fontani (Presidente ConfLitorale).