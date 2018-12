Tirrenia si illumina di immenso con l’accensione dell’albero contro la Sua

TIRRENIA – Tirrenia si illumina di immenso e fa splendere la stella della solidarietà. L’accensione dell’albero di Natale di piazza Belvedere è in programma domenica 9 dicembre alle ore 17.30.

Sarà presente all’inaugurazione l’assessore al commercio e turismo con delega agli eventi del litorale Paolo Pesciatini, il presidente di ConfLitorale ConfcommercioPisa Fabrizio Fontani, i commercianti del Comitato di Tirrenia e tutti coloro che avranno piacere di partecipare. Anche perchè l’occasione sarà propizia per acquistare le tradizionali e immancabili stelle di Natale, il cui ricavato andrà a sostenere le attività dell’associazione del Team Deri Sla che da anni supporta i malati e i familiari di coloro che sono affetti dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica.

“E’ grazie all’unione tra l’impegno in prima persona dei commercianti di Tirrenia e la disponibilità dell’amministrazione comunale che quest’anno si potrà vivere sul nostro litorale una bellissima atmosfera natalizia” – questo il commento del Coordinatore dei commercianti Virgilio Ruglioni: “Grazie allo sforzo di tutti, abbiamo illuminato anche la pineta, con tanto di scritta di auguri, in attesa dell’iniziativa del prossimo 23 dicembre, quando in piazza Belvedere ci sarà la consegna dei doni di Babbo Natale”.