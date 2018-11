Tirrenia, sostituito un importante tratta fognaria, investimento da 200mila euro

TIRRENIA – Si sono conclusi con successo i lavori di Acque SpA per la sostituzione di un importante tratto di condotta fognaria su viale del Tirreno, tra Tirrenia e Calambrone, nel Comune di Pisa.

L’intervento, suddiviso in due tranche, è stato svolto nei mesi di ottobre e novembre, e ha visto il rinnovamento dell’infrastruttura per una lunghezza di circa 200 metri, con il posizionamento di nuova condotta in PVC DN 250.

L’importo dei lavori è di circa 200mila euro, ma i benefici in termini ambientali, di qualità e di continuità del servizio ammontano a molto di più. L’intervento ha permesso infatti di mettere in sicurezza il tratto fognario sostituito (con vantaggi per l’intera infrastruttura), prevenendo eventuali cedimenti e conseguenti disservizi. Il rinnovamento della condotta garantirà inoltre un miglioramento del deflusso e della capacità di scarico del reticolo fognario. La nuova tubazione è già entrata in funzione. Nelle prossime ore, si procederà anche al ripristino dell’asfalto stradale e dei marciapiedi.