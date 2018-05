Tommaso Biasci: “Il Pisa ha le carte in regola per ribaltare il risultato dell’andata”

PISA – Ospite a “Il Nerazzurro” di Massimo Marini è stato l’attaccante della Carrarese Tommaso Biasci, pisano doc, che ha parlato della Viterbese prossima avversaria del Pisa, per averla affrontata nei playoff cercando così di dare un consiglio ai giocatori nerazzurri in vista della gara di ritorno in programma questa sera All’Arena.

di Maurizio Ficeli

“Con la Viterbese in casa dominammo la partita, mentre in casa la loro forza è il campo – afferma Biasci – stavolta il Pisa ha il fattore campo dalla propria parte e con la spinta del pubblico dell’Arena può assolutamente ribaltare il risultato sfavorevole della gara dell’andata”.

Su come dovrà affrontare la gara il Pisa attaccante marmifero aggiunge: “Bisogna che il Pisa cerchi da subito di andare in vantaggio facendo capire agli avversari le proprie intenzioni, hanno un solo risultato dalla propria parte ma questo può essere un ulteriore stimolo a trarre il massimo e credo che ce la possono fare”.