Torna al Teatro Verdi il Natale Solidale Pisano

PISA – Una irresistibile parodia comico musicale in vernacolo pisano per la nuova sala di attesa sensoriale della Stella Maris. In occasione delle festività di Natale la Fondazione Stella Maris e il Lions Club Pisa Certosa presentano lo spettacolo solidale “Il cuore di Pisa per i piccoli con fragilità neuropsichiatriche” in programma martedì 18 dicembre alle ore 21,30 al Teatro Verdi di Pisa, patrocinato da Università di Pisa, Comune di Pisa e Fondazione Teatro Pisa.

I proventi dell’evento benefico andranno a sommarsi a quelli raccolti l’anno scorso e saranno totalmente devoluti all’innovativo progetto da realizzare nella sede di Calambrone, che anticiperà la qualità con cui saranno pensati gli spazi a disposizione dei pazienti e delle loro famiglie nel nuovo Ospedale che l’IRCCS Fondazione Stella Maris realizzerà nell’area di Cisanello a Pisa.

Lo spettacolo di solidarietà sarà un momento a sostegno di questo progetto. A salire sul palco sarà il Crocchio Goliardi Spensierati che porterà in scena una divertentissima parodia comico musicale in vernacolo pisano “Francesca da Rimini”. Uno spettacolo realizzato nel solco del genuino stile della tradizione goliardica (molto liberamente) ispirata alla storia della nobildonna romagnola raccontata da da Dante. il travolgente amore dei cognati Paolo e Francesca, a lungo tenuto nascosto, verrà alla luce nel momento meno opportuno. Una vicenda dalla partitura drammatica che viene resa comica ed irresistibile dai goliardi pisani, che hanno fatto di questa parodia uno dei loro più noti successi.

Costo biglietti:

€ 25.00 PLATEA E PALCHI 1-2° ORDINE

€ 20.00 PALCHI 3° ORDINE

€ 15.00 PALCHI GALLERIA

€ 10.00 LOGGIONE

E’ possibile acquistare i biglietti alla biglietteria del Teatro Verdi in Via Palestro o per telefono al n. 050.941111

QUI LE PRENOTAZIONI ONLINE

https://www.vivaticket.it/ita/ event/francesca-da-rimini/ 123507