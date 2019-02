Torna il Carnevale del Litorale a Marina di Pisa

PISA – Presentata martedì 5 febbraio presso la sala stampa del Comune di Pisa la quinta edizione del “Carnevale del Litorale“, evento che si svolgerà a Marina di Pisa domenica 10 febbraio ed inserito nel calendario delle iniziative per “Marenia d’Inverno“.

di Giovanni Manenti

L’evento, organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa e da Confesercenti Toscana Nord, in collaborazione con la Pubblica Assistenza del Litorale Pisano, Artificium Aics e con il patrocinio del Comune di Pisa, vedrà svolgersi una sfilata di maschere a far tempo dalle ore 14,30 con partenza da Piazza delle Baleari per poi proseguire percorrendo il lungomare sino a Piazza Sardegna e quindi svolgere il percorso inverso, accompagnata dalla banda “La Campagnola”, costituita da ben 60 elementi, oltre alla simpatica Street Band “Oreste Carlini” a cura di David D’Alesio.

Al termine, consueta premiazione delle maschere più originali per le categorie bambini, adulti e coppie, mentre la giornata si concluderà in serata presso il Circolo “Il Fortino” dove avrà luogo una cena di solidarietà a favore delle famiglie colpite dall’incendio dei Monti Pisani, per la quale è attesa la presenza del Sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, serata allietata dalla musica del Dj Fabio Rossitto e durante la quale avverrà la presentazione del libro “Ganascione 2.0” curato da Maurizio Nerini, con splendide immagini relative ad alcune delle passate edizioni del Carnevale.

“Il tema di quest’anno è stato scelto dai bambini che hanno dato la loro priorità ai Super eroi ed eroine – afferma Simona Rindi – con tanto di vestiti ad hoc che sono già stati predisposti, per una giornata al termine della quale verrà organizzata una cena al Circolo “Il Fortino” a scopo benefico, che quest’anno sarà devoluta ai Monti Pisani”.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale per aver inserito a anche quest’anno il carnevale nel Calendario di Marenia d’Inverno – afferma Simone Romoli di Confesercenti – una manifestazione che nel corso degli anni è cresciuto anche perché allocato sul lungomare di Marina che fa sì di renderlo particolare e che se assistito da un tempo favorevole ottiene una grande partecipazione di pubblico…

“Tengo a sottolineare il fatto che il litorale è sempre attraente anche nel periodo invernale e ciò alimenta l’attaccamento dei cittadini – afferma Paolo Pesciatini assessore al Commercio – a renderlo sempre più appetibile con iniziative anche nel periodo invernale ed il Carnevale si inserisce in tale contesto offrendo la possibilità di inserirsi e stare insieme, con la caratteristica di diversificarsi ogni anno per rispondere alle varie esigenze o mode del momento, al fine di non perdere un’opportunità di coinvolgimento sia dei più piccoli, ma anche degli adulti, come dimostrato dal tema di quest’anno che abbraccia tutte le fasce di età, il che mi fa ritenere che possa essere un’edizione da non perdere assolutamente”.