Torna il Consiglio Comunale con molti argomenti

PISA – Dopo il rinvio della seduta del Consiglio Comunale di martedì scorso, 25 settembre, per solidarietà da parte dei consiglieri di minoranza e di maggioranza verso i cittadini dei Monti Pisani in difficoltà per l’incendio, Il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai questa mattina, in accordo con i capigruppo consiliari, ha convocato la nuova seduta del Consiglio Comunale per domani, martedì 2 ottobre, dalle 14,30, Sala Regia del Comune di Pisa.

Per quanto riguarda i temi all’ordine del giorno, dopo una breve comunicazione dello stesso Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai – nella foto – sulle prossime elezioni del Presidente della Provincia fissate per il prossimo 31 Ottobre, i consiglieri comunali discuteranno, tra l’altro, del crollo di una porzione del camminamento sulla diga del Porto di Marina di Pisa (un question time è stato presentato dal consigliare Ciccio Auletta (Diritti in comune) e delle scelte strategiche dall’assessore Andrea Buscemi quando era al Teatro di Cascina (una interpellanza è stata presentata dal consigliere Giuliano Pizzanelli (Pd).

Successivamente i consiglieri comunali voteranno i membri del Consiglio degli Anziani del Gioco del Ponte, e, grazie ad una mozione del consigliare Marco Biondi (Pd), i consiglieri comunali voteranno poi una mozione su i finanziamenti statali per la riqualificazione delle periferie.

I consiglieri comunali, voteranno, infine, per iniziativa questa volta della consigliera Giulia Gambini (noiadessopis@-fdi) una mozione per estendere la cedolare secca anche agli immobili diversi dall’uso abitativo, cioè alle locazioni commerciali..

E’ prevista la diretta streaming da Facebook. Le prossime seduta del Consiglio Comunale si terranno martedì 9 e martedì 23 ottobre, sempre dalle 14,30 e sempre dalla sala Regia del Comune.