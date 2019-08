Torna il corso di running a cura dei Pisa Road Runners. Tutti sulle Piagge dal 10 settembre

PISA – Torna la scuola dei Pisa Road Runners, che nei precedenti anni ha portato ben oltre 800 persone a correre in varie modalità (ludico motorie, agonistiche, per strada, boschi e monti, fino al triathlon e alla maratona).

Si riparte martedì 10 settembre con quasi due mesi di lezioni teorico-tecniche e pratiche sul viale delle Piagge, lato Lilli, a Pisa. L’appuntamento è una volta a settimana, tutti i martedì, con recupero il giovedì in caso di condizioni meteo impreviste. Orario di ritrovo ore 18.

Il numero di partecipanti è chiuso al raggiungimento di 150 iscritti.

Gli allenamenti sono rivolti a uomini e donne, dai 18 ai 70 anni, perché non è mai troppo tardi per imparare.

Tre i livelli di running in cui si struttura il corso: Il livello 1 è rivolto a chi dalla poltrona vuole approcciarci al movimento; il livello 2 a chi corre occasionalmente; il livello 3 a chi corre frequentemente ma senza un metodo e necessita quindi di una cultura podistica.

Nell’arco dei due mesi di corso si alterneranno ben 6 Istruttori, affiancati da 9 assistenti.

Cosa si imparerà durante il corso? A saper scegliere la propria scarpa, a capire quando e come allenarsi, a correggere i propri difetti, a reagire ai doloretti, a prevenire gli infortuni, a comprendere le differenze tra uomo e donna, a indossare l’abbigliamento adatto, a controllare l’idratazione corporea, la postura e l’appoggio del piede, a individuare la migliore tecnica di corsa, a correre in salita e in discesa, a respirare correttamente e mille altre nozioni da mettere in pratica.

Sul sito dei Pisa Road Runners è possibile trovare tutte le informazioni per iscriversi, insieme al modulo da scaricare, compilare e mandare quanto prima all´indirizzo info@pisarrc.it.

Fino al 7 settembre, muniti di documentazione e foto, si potrà inoltre completare la propria iscrizione presso i seguenti punti autorizzati:

Red Running negozio sportivo – Lungarno Galilei 34, Pisa (Federico)

Hotel Kinzica – Piazza Arcivescovado, Pisa (Valerio)

Bagno Zara – Marina di Pisa (Sandro e Catia)

Per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle attività dei Pisa Road Runner seguite le pagine Facebook: ‘Pisa Running School and Endurance’ e il gruppo ‘Pisa Road Runners club ASD’.