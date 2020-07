TIRRENIA – Torna il cinema sulla spiaggia al Bagno degli Americani. La storica rassegna cinematografica curata e organizzata dal Cineclub Arsenale avrà luogo dal 7 al 10 luglio, con l’ormai celebre maxischermo gonfiabile 14 metri per 9, uno dei più grandi schermi portatili d’Italia.

Partenza martedì 7 luglio con “Ritorno al futuro”, il celebre lavoro di Robert Zemeckis del 1985 (quindi il primo capitolo della saga).

Mercoledì 8 spazio al film d’animazione “Il libro della giungla” (1967), classico Disney ispirato alle storie di Mowgli dell’omonimo libro di Rudyard Kipling.

Giovedì 9 è in programma la commedia musicale “The Blues Brothers”. Datata 1980, la pellicola è diretta da John Landis e interpretata da John Belushi e Dan Aykroyd.

Si chiude con il ritorno di Quentin Tarantino venerdì 10 luglio, quando sarà proiettato “Bastardi senza gloria”, suo lavoro del 2009 con Brad Pitt e Christoph Waltz.

Orario previsto per l’inizio degli spettacoli: 21.30. Non sarà necessaria la prenotazione.

Bar e ristorante (Luigi’s Burger) saranno aperti e operativi, anche in questo caso senza prenotazione.

“Siamo felici di poter annunciare il ritorno del cinema sulla spiaggia col nostro maxischermo gonfiabile – affermano Davide Bani e Stefano Vitali dell’associazione Cineclub -. Il lavoro è stato doppio sempre a causa di questa estate molto particolare, ma anche in questa circostanza adotteremo tutte le misure per garantire il distanziamento previsto. Il cinema sul mare torna ad agosto con altre pellicole pensate per andare incontro ai gusti di tutte le fasce d’età“.