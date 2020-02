Torna il concorso “Un Volto per Fotomodella” con otto serate al Pappafico di Marina di Pisa

MARINA DI PISA – Il concorso di bellezza “Un Volto per Fotomodella” torna protagonista. Sabato 1 Febbraio presso il rinnovato Disco Fiorini “Il Pappafico” a Marina di Pisa sono state presentate le otto date delle prossime sfilate di moda che si svolgeranno proprio all’interno della struttura sul litorale pisano.

Praticamente un appuntamento al mese da marzo fino ai primi di agosto. Primo appuntamento per sabato 14 Marzo, si replica sabato 11 aprile, sabato 9 maggio, sabato 13 Giugno, mercoledì 15 luglio e mercoledì 5 agosto. Ha già una data e un luogo anche la Finalissima Regionale Toscana che si svolgerà il 2 settembre alle ore 21.30 presso la ASD Fornacette Casarosa.



Confermato il format dello scorso anno con le presentazioni delle serate affidate al navigato Leonardo Ghelarducci, presentatore ufficiale del concorso, Alessia Aiello, responsabile del concorso per la Toscana. Sara jo Mariotti Pereira curerà il portamento delle ragazze con la sua scuola Anastacia Fashion, Fotografo ufficiale del concorso Plinio Neri, responsabile del marketing Michele Ammannati.

“Ringrazio Fabrizio per aver accettato la nostra proposta di portare il concorso al Pappafico che è una location prestigiosa. Siamo contenti del lavoro dello staff, abbiamo incrementato sempre più le serate in questi anni lo staff ha lavorato sodo e portato il concorso ad un buon livello”, afferma Alessia Aiello responsabile del concorso per la Toscana.

Era presente alla serata Rebecca Riccetti vincitrice del concorso Toscana di “Un Volto per Fotomodella: “Sono molto contenta di partecipare a questo concorso. Lo scorso anno è stata una grande emozione competere fino alla finale nazionale di Fiuggi, un emozione unica”.