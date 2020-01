Torna il Pisa Jazz con la sua decima edizione. Il ricco programma

PISA – Il 2020 comincia nel segno del jazz: da gennaio ripartono i concerti di Pisa Jazz, la rassegna promossa dal circolo ExWide con il contributo della Fondazione Pisa e il sostegno del Comune di Pisa, giunta nella forma attuale alla sua decima edizione. “Follow Your Line”, segui la tua linea: questo il claim che accompagna la nuova stagione di Pisa Jazz.

Sono molti i sensi in cui si può declinare questo concetto in riferimento a questa stagione e a Pisa Jazz in generale. Innanzitutto Pisa Jazz non è un festival vero e proprio, ma un progetto di divulgazione della musica jazz che ormai da molti anni si sviluppa senza soluzione di continuità nell’arco dei dodici mesi su tutto il territorio pisano. Al suo interno si trovano differenti linee guida che vanno dalla programmazione di concerti all’ideazione di momenti divulgativi, dalla produzione originale al sostegno e alla circuitazione dei giovani talenti. Nello specifico del programma di questi primi mesi del 2020 troverete linee che pur partendo tutte dal jazz conducono in territori apparentemente molto distanti tra loro, come possono esserlo a primo impatto la musica del duo Fresu Di Bonaventura e quella dei congolesi KOKOKO!, ma che insieme contribuiscono a restituire la bellezza e la complessità di una musica che, nata migrante, si è sempre sviluppata grazie all’incontro tra culture diverse.

Da Gennaio a Maggio, Pisa Jazz proporrà concerti in diversi luoghi della città. Molti si svolgeranno in quella che da sempre è la casa di questo progetto, il Circolo Exwide (Ze Experience 16/01, Cristina Russo 15/02, Charlie Hunter & Lucy Woodward 07/03, Shaun Martin 14/03, ITACA 02/04, Hobby Horse 04/04); gli altri si divideranno tra Teatro Sant’Andrea (Piero Gaddi 4tet feat Bjørn Solli 02/02, Lanzoni – Morgan – McPherson 23/02, Matias Guerra e Marco Colonna 03/03, Amaro Freitas 29/03, Fonterossa Days 17-18/04), Lumière (Gianluca Petrella Cosmic Renaissance 09/02, BGKO 19/02, Mitelli Mazurek, 22/03, KOKOKO! 20/05) e Deposito Pontecorvo (Portico Quartet 20/03). Il 2020 segna il ritorno di Pisa Jazz al Teatro Verdi con il duo di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura (18 Marzo). Da segnalare infine una nuova collaborazione con il circolo Caracol che aggiungerà tre concerti al programma della stagione (Xylouris White 04/02, Military Genius 18/02, Antonio Raia Asylum 31/03).

Un programma ricco di eventi all’interno del quale ciascuno potrà trovare la propria linea estetica da seguire.

Questo è l’augurio che facciamo a noi e al nostro pubblico per il 2020: di essere sempre capaci di seguire la propria linea di pensiero, di essere indipendenti e dotati di capacità critica, di trovare il proprio percorso, la propria prospettiva da cui guardare il mondo; ricordando sempre che le capacità di ascoltare e comprendere l’altro, a volte tacere e a volte esprimere le proprie idee con vigore (che cosa è questo se non interplay?) sono la base per trasformare un insieme di singole linee in un quadro ricco di significato.



GIOVEDÍ 16 GENNAIO ORE 21:30 – EXWIDE, VIA FRANCESCHI 13, PISA – “.ZE”

Primo concerto in programma un progetto di contaminazione tra il jazz e tutti quei linguaggi musicali che, partendo da una comune radice Afro Americana e dopo un viaggio parallelo durato mezzo secolo, si trovano adesso a proiettarsi nel futuro. Jazz, Hip Hop, R&B e Rap dialogano con strumenti espressivi contemporanei, disegnando un’ipotesi di futuro e di rinnovamento. Alla guida del progetto il giovanissimo pianista Giuseppe Vitale (aka ZĒ), a soli diciannove anni già riconosciuto come il più grande talento della sua generazione. Lo accompagnano in questo viaggio altri musicisti di raro talento: la cantante e producer LNDFK, il bassista Stefano Zambon e il batterista Alfonso Donadio. ZE si avvale di volta in volta della collaborazione di ospiti, protagonisti dei linguaggi “altri” con i quali il progetto vuole dialogare.



BIGLIETTI

Prevendite per i concerti disponibili nei punti vendita del circuito ticketone, online su ticketone.it

Per i soli concerti presso il Circolo ExWide e il Deposito Pontecorvo, prevendite su Eventribe.it

Laddove per il concerto interessato le prevendite non fossero attive, è possibile prenotare scrivendo a info@pisajazz.it indicando nome, numero di biglietti e un recapito.



Info: Pisa Jazz – ExWide, Via Franceschi 13, Pisa – www.pisajazz.com / jazzpisa@gmail.com / +39 050 28370







PROGRAMMA DEI CONCERTI



Giovedì 16 gennaio, ore 21:30

ExWide, via Franceschi 13, Pisa

.ZE



Domenica 02 febbraio, ore 21:30

Teatro Sant’Andrea, via del Cuore, Pisa

PIERO GADDI 4TET feat Bjørn Solli



Martedì 04 febbraio, ore 21:30

Caracol, via Carlo Cattaneo 64, Pisa

XYLORUIS WHITE



Domenica 9 febbraio, ore 21:30

Lumiére, Vicolo dei Tidi 6, Pisa

GIANLUCA PETRELLA Cosmic Renaissance



Sabato 15 febbraio, ore 21:30

ExWide, via Franceschi 13, Pisa

CRISTINA RUSSO and New Soul Combo



Martedì 18 febbraio, ore 21:30

Caracol, via Carlo Cattaneo 64, Pisa

MILITARY GENIUS



Mercoledì 19 febbraio, ore 21:30

Lumiére, Vicolo dei Tidi, Pisa

Barcelona Gipsy balKan Orchestra



Domenica 23 febbraio, ore 21:30

Teatro Sant’Andrea, via del Cuore, Pisa

LANZONI MORGAN MCPHERSON



Martedì 03 marzo, ore 21:30

Teatro Sant’Andrea, via del Cuore, Pisa

RAYUELA – MARCO COLONNA e MATIAS GUERRA

in collaborazione con Associazione Ondavideo



Sabato 07 marzo, ore 21:30

ExWide, via Franceschi 13, Pisa

CHARLIE HUNTER & LUCY WOODWARD



Sabato 14 marzo, ore 21:30

ExWide, Via Franceschi 13, Pisa

SHAUN MARTIN THREE-O



Mercoledì 18 marzo, ore 21:30

Teatro Verdi, Via Palestro 40, Pisa

PAOLO FRESU & DANIELE DI BONAVENTURA



Venerdì 20 marzo

Deposito Pontecorvo Via Giosuè Carducci 13, San Giuliano Terme

PORTICO QUARTET



Domenica 22 marzo, ore 21:30

Lumiére, Vicolo dei Tidi 6, Pisa

STAR SPLITTER, Gabriele MITELLI – Rob MAZUREK



Domenica 29 marzo, ore 21:30

Lumiére, Vicolo dei Tidi 6, Pisa

AMARO FREITAS trio



Martedì 31 marzo, ore 21:30

Caracol, Via Carlo Cattaneo 64, Pisa

ANTONIO RAIA Asylum



Giovedì 02 aprile, ore 21:30

ExWide, via Franceschi 13, Pisa

ITACA



Sabato 04 aprile, ore 21:30

ExWide, via Franceschi 13, Pisa:

HOBBY HORSE



Venerdì 17 e sabato 18 aprile

Teatro Sant’Andrea, Via il Cuore, Pisa

FONTEROSSA DAYS



Mercoledì 20 maggio, ore 21:30

Lumiére, vicolo dei Tidi 6, Pisa

KOKOKO!