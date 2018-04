Torna la festa dei pensionati Confesercenti a San Rossore

PISA – Torna a San Rossore giovedì 5 aprile il tradizionale appuntamento con la festa Fipac, il sindacato dei pensionati di Confesercenti Toscana Nord.

Una giornata che si articolerà in due momenti distinti; il primo, nel corso della mattinata, dedicato ad una tavola rotonda sul tema “Invecchiamento in salute”. Poi, dopo il pranzo presso il ristorante L’Ippodromo, la giornata di corse ippiche con tutti premi dedicati alla Confesercenti Toscana Nord.

“La festa dei pensionati Fipac è ormai un appuntamento tradizionale – spiega la presidente Toscana Nord Giuseppina Lotti – che si ripete da oltre dieci anni. Una storia che si ripete da oltre dieci anni. Una occasione nella quale uniamo la parte conviviale a quelle informativa con una tavola rotonda alla quale parteciperanno medici specialisti. Quest’anno la nostra festa vede per la prima volta la collaborazione con il comitato provinciale dell’Acsi, associazione con la quale abbiamo condiviso nei mesi scorsi l’iniziativa “Nonno informato”. I pensionati – conclude Lotti – sono una parte attiva della nostra società. In molti casi sono un supporto concreto a famiglie alle prese con questa crisi economica che non sembra ancora conoscere fine. Noi lavoriamo per tutelarli a livello sindacale ma anche per offrire loro momenti di informazione e di aggregazione sociale”.

La tavola rotonda si aprirà alle 9,30 con i saluti della presidente Fipac Giuseppina Lotti, del presidente Acsi Luca Malucchi e del presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti. Poi gli interventi della dottoressa Gabriella Giuliano del direttivo Acsi, del medico fisiatra Gianfranco Tozzi, del direttore del Dipartimento nutrizione, metabolismo ed altero sclerosi Andrea Natali, del cardiologo Maurizio Cecchini e del dottor Ugo Mugnaini titolare del Centro medico Le Querciole.

Le conclusioni saranno del presidente regionale Fipac Fosco Tornai. In occasione del pranzo il dottor Mugnaini presenterà il suo libro “I rapporti dei migranti con il Paese”. Per prenotare il pranzo chiamare la sede Confesercenti Toscana Nord (050 888000).