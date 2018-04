Torna a Marina di Pisa il grande “Triathlon Città di Pisa”

PISA – Appuntamento con il Triathlon sul litorale. Domenica 22 aprile andrà in scena la terza edizione del “Triathlon Città di Pisa – Specialità Sprint“, con partenza da Marina di Pisa.

La gara, che ha il patrocinio del Comune di Pisa, appartiene alla specialità “Sprint” e prevede 0,75 km di nuoto, 20 km di bicicletta e 5 km di corsa. La partenza è prevista alle ore 11.30 da piazza Baleari a Marina di Pisa, e il percorso si estenderà fino a Tirrenia e Calambrone e, ovviamente, in mare. Gli organizzatori sono 1° Mistral Triathlon e Pisa Road Runners. Possibili fino a 300 iscritti

Ecco i provvedimenti di viabilità temporanei e le modifiche al traffico per domenica 22 aprile

Piazza Baleari, tratto nord ovest (da via Crosio a via Maiorca e davanti al “Barrino”). Dalle ore 7 alle ore 14, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta. Dalle ore 9 alle ore 14, istituzione del divieto di transito veicolare eccetto scorta al seguito della gara.

Via Maiorca – Dalle ore 9 alle ore 13, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati. Dalle ore 11 alle ore 13, istituzione del divieto di transito veicolare eccetto scorta al seguito della gara.

Via Barbolani, tratto da via Maiorca a via Darwin – Dalle ore 11 alle ore 13, istituzione del divieto di transito veicolare eccetto scorta al seguito della gara.

Via Darwin. Dalle ore 11 alle ore 13, istituzione del divieto di transito veicolare eccetto scorta al seguito della gara.

Viale D’Annunzio, tratto da Marina di Pisa alla rotatoria ‘La rampa’ – Dalle ore 11 alle ore 13, istituzione del divieto di transito veicolare eccetto scorta al seguito della gara.

Via Tullio Crosio da piazza Baleari a piazza Viviani. Dalle ore 10 alle ore 14, divieto di transito veicolare e spensione della pista ciclabile posta sul lato mare.

Via della Repubblica Pisana compresa piazza Gorgona lato mare – Dalle 8 alle 14 divieto di transito veicolare, divieto di sosta con rimozione coatta e sospensione della pista ciclabile lato mare.

Via Padre Agostino da Montefeltro compresa piazza Sardegna lato mare – Dalle 8 alle 14, divieto di transito veicolare, divieto di sosta con rimozione coatta e sospensione della pista ciclabile lato mare.

Senso unico alternato a vista nelle strade perpendicolari al lungomare, con precedenza al senso di marcia normalmente istituito.