Torna a Pisa agli Arsenali Repubblicani Food Art Italy

PISA – Torna A Pisa Food Art Italy fiera Eno-Gastronomica e Street Food dedicata alle specialità del cibo sabato 10 e domenica 11 Febbraio presso gli Arsenali Repubblicani.

L’Associazione Culturale Pubbli-Eventi è lieta di presentare la Terza edizione del format creato per far fronte al numeroso pubblico che sempre più si avvicina al mondo della buona tavola.

Un viaggio nei sapori dell’Italia, alla scoperta delle eccellenze del territorio e delle ricchezze gastronomiche. Tutto questo è Food Art Italy.

Nella due giorni sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione culinaria italiana, preparate sul momento da coloratissimi camioncini, vere e proprie cucine itineranti, con prodotti genuini, freschi, biologici e spesso a Km 0, con un’attenzione particolare per la qualità e il territorio di provenienza.

Per gli amanti della buona cucina, quella dove anche l’occhio vuole la sua parte, Food Art Italy vuole diventare un punto di riferimento, un’occasione per diventare amanti della buona tavola.

Fiera aperta al pubblico ad ingresso gratuito ed agli operatori nazionali ed

internazionali, offre ai visitatori la possibilità di acquistare i prodotti direttamente in fiera e agli espositori l’occasione per sviluppare importanti contatti commerciali e ricevere nuovi ordini. Food Art Italy propone un fitto programma di dimostrazioni culinarie, e seminari inoltre degustazioni di vino, birra, olio, caffè, formaggi, tartufi e molto altro ancora. Food Art Italy è pensata ed organizzata per portare a Pisa il fior fiore della cucina tipica proveniente da tutta Italia, con la partecipazione anche di alcuni ristoranti Street Food che porteranno maggiori novità delle cucine tipiche del territorio; un week end da leccarsi i baffi!