Tornano domenica 12 luglio i concerti all’alba al Bagno degli Americani di Tirrenia

TIRRENIA – Saranno Michela Messina (voce) e Diego Ruschena (chitarra) a inaugurare i concerti all’alba dell’Estate 2020 al Bagno degli Americani.

Appuntamento alle 6 di domenica 12 luglio.

Il bar sarà aperto e a disposizione per caffè e colazioni, l’ingresso è libero.

La collaborazione tra i due artisti nasce a febbraio, poco prima del lockdown. Il progetto Soul Vibe propone un repertorio principalmente Neo Soul e R&B. In questa occasione, esclusivamente attraverso canzoni e artisti che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica americana su scala mondiale.

Michela Messina

Michela Messina. Cantante, attualmente collabora in qualità di insegnante di canto con la scuola Backstage Academy di Pisa. Nel suo curriculum ci sono anche gli Stati Uniti, dove spesso risiede per i suoi studi ed esibizioni canore, principalmente nella città di New York.

Diego Ruschena

Diego Ruschena. Chitarrista, polistrumentista e didatta della musica. Conta numerose apparizioni in altre formazioni originali (Novadeaf, Senza Fissa Dimora, Fuochi di Paglia) che gli hanno consentito di condividere il palco con Fiorella Mannoia, Frankie hi-nrg mc, Niccolò Fabi & Gnu Quartet, Sean Kuti & Egypt 80. Nel 2018 fonda la band pop soul pisana Scarlett.