“Torneo delle Tifoserie” ai campi del Cep

PISA – La Popolare CEP collabora col comitato Uisp di Pisa, settore calcio, per la logistica dell’organizzazione del 1° torneo maschile delle tifoserie.

Costituisci la tua squadra dagli il nome per il club per cui tifi ed iscriviti alla Uisp di Pisa (info 050/503066).

Per quanto riguarda il campo “di casa”, gioca al CEP Via Cilea davanti alle scuole e all’ASL.

Il calcetto è operativo sia per i campionati organizzati dagli EPS, sia per le classiche partitelle tra amici a prezzi concorrenziali: 45 € ora per le partite con illuminazione, 35 € l’ora per le partite diurne.

Inoltre tessera fedeltà: dopo 10 partite l’undicesima è gratis, richiedila!

Per le prenotazioni del campo Alvaro al 3280379358