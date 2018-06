Torneo Giugno Nerazzurro allo Zara di Coltano

PISA – Appuntamento al Centro Sportivo Zara di Coltano per l’edizione 2018 del Torneo Giugno Nerazzurro. Dodici squadre, della categoria 2010, si daranno battaglia sui campi di “Casa Pisa” sabato 2 giugno in una competizione divisa in due fasi: al mattino i gironi di qualificazione, nel pomeriggio la fase finale.

Questi i gironi e il calendario delle gare del mattino:

Girone A (Pisa “A”, Navacchio, Zambra)

Pisa “A”-Navacchio (ore 10.00)

Zambra-Navacchio (ore 10.30)

Pisa “A”-Zambra (ore 11.00)

Girone B (Ardenza, San Giuliano, Calci)

Ardenza-San Giuliano (ore 10.00)

Calci-San Giuliano (ore 10.30)

Ardenza-Calci (ore 11.00)

Girone C (Pisa “B”, Mda, Olmoponte)

Pisa “B”-Mda (ore 10.00)

Mda-Olmoponte (ore 10.30)

Olmoponte-Pisa “B”

Girone D (San Frediano, Pr.Giov.Livorno, Stella Rossa)

San Frediano-Pr.Giov.Livorno (ore 10.00)

Pr.Giov.Livorno-Stella Rossa (ore 10.30)

San Frediano-Stella Rossa

Foto Pisachannel