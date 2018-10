Torneo Next Gold. Premiato Federico Bernardeschi. Il via alle iscrizioni

PISA – E’ stata una giornata piacevole quella che ha visto la consegna di un premio al calciatore della Juventus Federico Bernardeschi allo Juventus Training Center di Continassa.

Infatti, i l Comitato Organizzatore dei tornei giovanili di calcio Tuscany Youth Cup (Next Star Cup/King’s Cup) ha deciso di istituire due premi, King Star Player O25 e Next Star Player U25, assegnati ogni stagione sportiva agli atleti che si saranno contraddistinti per prestazioni ottimali e comportamento esemplare dentro e fuori dal campo.

Un esempio per i piccoli calciatori che ogni anno calcano i campi dei nostri tornei. Per il Next Star Player la scelta è ricaduta su Federico Bernardeschi (Juventus) poichè nell’ultima stagione sportiva 2017/2018 (e non solo) ha unito giocate di livello con i valori di professionalità, correttezza e lealtà.

Ferdinando Mazzei, responsabile dei tornei e Alberto Rossi, responsabile della comunicazione, hanno così premiato l’atleta con un trofeo in stile award che rappresenta proprio un calciatore mancino con il logo del torneo sulla targa ricordo.



A tal proposito ricordiamo che s ono aperte da settimane le iscrizioni p er le nuove edizioni Tuscany Youth Cup 2019 in provincia di Pisa, per infotorneinextgold@gmail.com:

-1/2 giugno 2019 categorie U13 Esordienti Misti (2006- 2007) a 9 – edizione numero 3 King’s Cup; -8/9 giugno 2019 cat. U11 Pulcini Misti (2008-2009) a 7 – edizione numero 9 Next Star Cup.

Anche in queste edizioni parteciperanno società professionistiche di Serie A, B e C e dilettantistiche da ogni parte d’Italia. Non mancheranno intrattenimento e special guest, come in passato Mihajlovic, Antognoni, Ledesma, Protti, Amerini, Birindelli, Ulivieri, Camporese etc.