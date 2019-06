Torneo Palio Vecchiano. Il Vecchianello all’estero vola in finale. Fornace Ko

VECCHIANO – Volge alla conclusione il torneo di calcio del Palio Rionale Vecchianese presso il campo sportivo Fatticcioni in località Coronella a Nodica, che per la prima volta dopo sette anni non vedrà protagonista la Fornace Castello campione in carica nella finalissima.

di Antonio Tognoli

Una doppietta di Terigi infatti manda in finale il Vecchianello all’estero nella super sfida al Fornace vinta per 2-1 che se la vedrà con il San Frediano. Nell’altra semifinale infatti il San Frediano con le reti di Banti e Micheli batte il Vecchiano Centro per 2-0.

Ecco di seguito tutti i risultati, marcatori e classifica finale

1 Turno

Fornace Castello San Frediano 3-2

Fornace: Barsanti, Prencja, Prencja

San Frediano: Nicoletti, Costantino

Vecchiano Centro – Vecchianello all’Estero 1-1 (4-5 dcr)

Vecchiano Centro: Vincentini

Vecchianello all’Estero: Boschetti)

2 Turno

Vecchianello all’Estero – San Frediano 1-1 (5-6 dcr)

Vecchianello all’estero: Cresciuti

San Frediano: Cecconi

Fornace Castello – Vecchiano Centro 2-2 (9-10 dcr)

Fornace Castello: Lemmi, Prencja

Vecchiano Centro: Vitale, Bortone,

3 Turno

Fornace Castello – Vecchianello all’Estero 1-2

Fornace Castello: Lemmi

Vecchianello all’Estero: Terigi 2

San Frediano – Vecchiano Centro 2-0

San Frediano: Banti, Micheli

Classifica Finale

Vecchianello all’Estero punti 6

San Frediano 5

Fornace Castello 4

Vecchiano Centro 3

Finale 3-4 Posto Sabato 22 giugno ore 20.30 Campo Fatticcioni Nodica

Fornace Castello – Vecchiano Centro

Finale 1-2 posto Sabato 22 giugno ore 22 campo Fatticcioni Nodica

Vecchianello all’Estero-San Frediano