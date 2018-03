Torselli (FDI): “Quadruplichiamo i parlamentari, avviso di sfratto a Rossi”

PISA – “Il centrodestra ha vinto le elezioni e per la prima volta lo ha fatto anche in Toscana, spuntandola in 11 collegi uninominali su 21 fra Camera e Senato. Fratelli d’Italia elegge due parlamentari nei collegi uninominali del Senato Prato-Pistoia con Patrizio La Pietra e della Camera a Lucca con Riccardo Zucconi.

In attesa dei numeri ufficiali del Viminale, secondo i nostri calcoli, Fratelli d’Italia elegge nel proporzionale anche Giovanni Donzelli alla Camera e Achille Totaro al Senato, quadruplicando la sua truppa di parlamentari rispetto alla precedente legislatura“. E’ quanto afferma il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Torselli commentando i risultati delle elezioni politiche.

“Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto e del radicamento mostrato sul territorio – aggiunge Torselli – il voto è un avviso di sfratto al governatore della Toscana Enrico Rossi, che ha fallito insieme ad una maggioranza di centrosinistra solo virtuale, che non rappresenta più i cittadini toscani. Il Partito democratico e i transfughi della sinistra ne prendano atto e restituiscano immediatamente la parola agli elettori – conclude Torselli – noi abbiamo già lanciato la sfida e siamo pronti a portare l’esperienza di città come Pistoia, Grosseto e Arezzo al governo della Regione”.