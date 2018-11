Toscana Aeroporti – Ac Pisa 1909, via al progetto sociale dalle scuole Fucini

PISA – Ha preso il via giovedì 15 novembre presso la scuola media inferiore Renato Fucini in via Fratelli Antoni a Pisa, il progetto sociale alla base della partnership annunciata lo scorso mese tra Toscana Aeroporti e A.C. Pisa 1909, con il supporto della Magistratura di San Marco.

Il Direttore Commerciale di A.C. Pisa 1909 Marco Aceto, i 2 calciatori Alberto Masi e Marius Marin, il Responsabile Marketing Mattia Todaro e il Supporter’s liaison officer (SLO) Nicola Barsotti insieme a Cristiano Scarpellini, Adriano Passetti, Luigi Castiello, Mirko Aconito e Alessio Franchi della Magistratura di San Marco hanno incontrato gli alunni di 2 classi della scuola media inferiore Renato Fucini ai quali hanno illustrato il progetto sociale in essere senza sottrarsi a domande degli alunni tifosi sull’andamento della squadra.

Nel corso dell’incontro sono state regalate alcune decine di biglietti agli alunni per la prossima partita di campionato che vedrà il Pisa ospitare l’Olbia.

Quella odierna è stata la prima tappa di una serie di incontri che A.C. Pisa, Toscana Aeroporti e Magistratura San Marco organizzeranno presso associazioni sportive, circoli per anziani, classi scolastiche e centri di accoglienza con l’obiettivo di regalare occasioni di condivisione e di integrazione offrendo circa 100 biglietti per ogni partita casalinga.

Oltre al Complesso scolastico R. Fucini di Pisa, che raccoglie 2 scuole elementari e 1 scuola media, fanno già parte del progetto Aibacom Onlus, Associazione Italiana Balbuzie, Polisportiva La Cella e altre che si aggiungeranno nelle prossime settimane.