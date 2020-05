Toscana Aeroporti. I risultati del 1° trimestre 2020

PISA – Un positivo inizio d’anno interrotto nel mese di marzo dall’emergenza sanitaria COVID-19 per Toscana Aeroporti – Tempestivamente implementate una serie di misure volte a mitigare l’impatto economico-finanziario di questa crisi senza precedenti.

1 milione di passeggeri trasportati nel primo trimestre dell’anno, in calo, per l’emergenza COVID, del 29,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. Al termine del primo bimestre 2020 il traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano aveva registrato un promettente avvio (+2,7%) superiore a quello (-0,1%) del sistema aeroportuale italiano.

Ricavi operativi, pari a 16,8 milioni di euro al 31 marzo 2020, in diminuzione del 22,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. A causa della forte riduzione dei volumi di traffico e della chiusura della quasi totalità delle attività commerciali, in decisa flessione sia i ricavi Aviation (-21,3%) che quelli Non Aviation (-21,0%).

EBITDA negativo per 622 mila euro rispetto al valore positivo pari a 2,9 milioni di euro del 31 marzo 2019.

Risultato netto del primo trimestre dell’anno negativo per 2,9 milioni di euro rispetto al valore negativo di 816 mila euro del primo trimestre 2019.

Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2020 pari a 45,4 milioni di euro rispetto ai 33,1 milioni di euro del 31 dicembre 2019 e ai 44,0 milioni di euro del 31 marzo 2019.

“Sin dall’inizio del diffondersi dell’epidemia COVID-19, la priorità di Toscana Aeroporti è stata tutelare la salute delle proprie persone e dei passeggeri assicurando al contempo la continuità del servizio pubblico in totale sicurezza. Inoltre, abbiamo immediatamente attuato una serie azioni volte a mitigare l’impatto economico-finanziario di questa crisi senza precedenti come il pronto avvio della Cassa Integrazione Guadagni, la revoca da parte del CdA della proposta di distribuzione dei dividendi 2019 e la revisione dei termini contrattuali nei confronti dei nostri fornitori” –ha commentato il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai. “L’elevata incertezza che permane circa la durata dell’epidemia Covid-19 non rende ancora possibile prevedere gli effetti a medio e lungo termine sul settore aeroportuale e stimare le tempistiche di una pronta ripresa dello stesso. La spiccata resilienza e la solidità sempre dimostrata da Toscana Aeroporti, ci pone nelle condizioni di affrontare gli effetti dell’epidemia e di pianificare al meglio la decisiva fase della ripartenza del settore. In questo scenario, presso i due scali di Pisa e Firenze, quest’ultimo tornato all’operatività il 4 maggio, sarà possibile avviare progetti pilota su sistemi di screening a tutela della sicurezza di dipendenti, passeggeri e del sistema aeroportuale nel suo complesso” –ha concluso il Presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.