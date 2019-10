Toscana Aeroporti e Magistratura di Sam Marco donano un defibrillatore in Via Montanelli

PISA – Toscana Aeroporti e Magistratura San Marco ancora insieme per donare un defibrillatore DAE in via Montanelli 130.

L’iniziativa, che rappresenterà un ausilio importante per l’intera cittadinanza del quartiere San Marco, è stata annunciata alla presenza dell’Assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini e del Dott. Maurizio Cecchini di Cecchini Cuore Onlus.